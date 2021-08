Prachtige patiowoningen voor senioren in Broeckgouw

In de Broeckgouw wordt gestaag doorgebouwd. Zo zijn vorige maand zowel de zogenaamde watervilla’s als tien patiowoningen opgeleverd. De patiowoningen zijn speciaal voor senioren gebouwd en bevinden zich op een soort schiereiland.

De tien patiowoningen bevinden zich allen aan het water. In het centrum van de woningen ligt een gezamenlijk parkeerterrein, dat door middel van een weg verbonden is met de Den Oeverlaan op het ‘vaste land’. Alle woningen beschikken over een terras aan het water.

Eén van de toekomstige bewoners reageerde enthousiast: ,,We kijken er ontzettend naar uit om hier te gaan wonen. Het mooiste vind ik het uitzicht dat we hebben op de zeedijk. We kunnen in onze leeftijdsbestendige woning echt zorgeloos samen oud worden. We gaan hier straks echt genieten!”