Praten over politiek en de waarde van je stem

‘Links en rechts is vloeibaar’, democratie, de wetgevende macht, wat gebeurt er als je niet stemt? Het kwam vorige week allemaal voorbij tijdens de avond over politiek in de Edamse bibliotheek, bedacht door de Edamse twintiger Maren Porte. Een avond om basale informatie te vergaren over politiek en stemmen. Bram Has, opgegroeid in Edam en bevlogen MBO-docent in Purmerend, gaf een inspirerende en inhoudelijke uitleg, aangevuld met feiten. ,,En niet alleen afgaand op emoties.”’