De voordelen van pre employment screening

Wat is pre employment screening en wat zijn de voordelen?

Partnercontent

Ben benieuwd wat pre employment screening is en wat hier de voordelen van zijn?

Veel bedrijven zien steeds meer de waarde in van pre employment screening. Dit houdt ook wel een achtergrond check van de sollicitant in voordat deze bij de werkgever in dienst mag treden. Het werven van de juiste medewerker is een grote uitdaging en pre employment screening kan helpen om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen. Wij vertellen je meer over de voordelen van pre employment screening. Lees snel verder voor meer informatie.



Je krijgt betere kandidaten

Als je pre employment screening toepast in je wervingsproces, zal je de kwaliteit van de sollicitanten verhogen. Stel dat je van tevoren aangeeft dat je controles gebruikt, dan zal dit een specifiek aantal kandidaten ontmoedigen om een sollicitatie in te dienen. Wat je vervolgens krijg is dat andere kandidaten zich eerlijker zullen presenteren. Ook zullen kandidaten die een criminele achtergrond of een hoog risico vormen zich niet snel aanmelden, wat zowel tijd als geld scheelt. Zo wordt er in het buitenland al veel getest op het gebruik van alcohol en drugs voordat de medewerker in dienst treedt, wat hetzelfde effect heeft als pre employment screening.



Er ontstaat minder snel wangedrag van werknemers

Als je je medewerkers al screent voordat ze in dienst treden, zal er minder snel wangedrag onder je werknemers ontstaan. Hierbij spreken we over fraude, het gebruiken en bezitten van verboden middelen, diefstal en misbruik maken van vertrouwelijke informatie. Dit soort wangedrag kan leiden tot het verliezen van klanten, imagoschade en een dalende inzet onder werknemers. Screen je voordat een werknemer in dienst treedt, dan kun je er al snel achter komen of de sollicitant al eerder schadelijk wangedrag heeft vertoond op de werkvloer.



Er ontstaan minder snel geschillen

Maak je gebruik van pre employment screening, dan zullen er ook minder snel geschillen ontstaan. Als werkgever dien je de relevante achtergrond van de kandidaat na te trekken. Dit omdat je als werkgever aansprakelijk bent voor eventuele schade die wordt aangericht door een medewerker wanneer deze dit van tevoren had aan kunnen zien komen. Trek je deze belangrijke informatie niet na, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de schade die er ontstaan is. Om geschillen met je medewerker omtrent dit soort zaken te voorkomen, is pre employment screening dan ook een echte uitkomst.