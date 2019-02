Prijsuitreiking fotowedstrijd voor Gemeentegids

Dinsdag vond in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd die door de gemeente is uitgeschreven. Van de ingezonden foto’s worden er 17 in de binnenzijde en 4 prijswinnende foto’s op de cover en achterzijde van de nieuwe gemeentegids geplaatst.

De prijzen werden door burgemeester Lieke Sievers uitgereikt. Over de foto’s, die op de schermen te zien waren in de zaal, werd door jurylid Yvonne Jonkman het een en ander verteld, terwijl ook de fotografen aan het woord kwamen om over hun foto’s uitleg te geven. De 4e en 1e prijs was voor Freek Sier met foto’s van respectievelijk het fanfarecorps ‘Wilhelmina’ en van een kaasdrager die zijn evenwicht verliest. Op de 2e plaats eindigde een mooie foto van Hein Nieuweboer (de zeesluis in de mist) en op plek 3. Anne-Roos Schilder met een avondsfeerfoto van het Oorgat.