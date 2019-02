Cees Snoek geeft op uitnodiging van Prins Constantijn een presentatie tijdens high-tech evenement in Las Vegas

Professor met maatschappelijke missie

Professor. Een hoogwaardige titel die nog wel eens in gekscherende vorm door mensen wordt gebruikt tijdens een gesprek. Cees Snoek is het écht. In januari 2018 werd hij aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot professor. Recentelijk, vlak voor de jaarwisseling, hield de veertigjarige Volendammer zijn oratie. Sindsdien mag hij zichzelf hoogleraar Intelligent Sensory Information Systems noemen. Dit houdt in dat Cees expert is op gebied van video- en beeldherkenning en leiding geeft aan een internationaal onderzoeksteam van dertig personen. Al sinds de scriptie die hij in 2000 tijdens zijn studietijd schreef, is de hoogleraar bezig met beeldherkenning en Artificiële Intelligentie (AI).

Door Kevin Mooijer

Professor Snoek licht toe waar het voor hem allemaal begon. ,,Tijdens mijn tijd op het Don Bosco College wist ik al wel dat ik verder wilde studeren. Twee van mijn vrienden, Jim Kras en Johan Hoekstra, hadden hetzelfde plan. In die tijd wilde zo’n beetje iedereen actuaris worden, dus zo ook wij drieën. Al gauw ontdekten we dat dit niks voor ons was. We vonden het eerlijk gezegd doodsaai.” Cees, Jim en Johan kwamen vervolgens bij een introductie van de studie ‘Bedrijfsinformatie Systemen’ aan de UvA terecht. ,,Er was daar een man die zijn verhaal deed over computers en dat soort zaken, maar wij wisten helemaal niks van computers. Toch zeiden we na zijn verhaal alle drie onafhankelijk van elkaar: ‘dit gaan we doen!’ En zo geschiedde.”

,,In het derde jaar van onze studie moesten we een specialisatie kiezen. De opties waren ofwel de technische kant, ofwel de bedrijfskundige kant. Mijn twee vrienden kozen voor bedrijfskundig, maar ik vond de technische kant interessanter.” Inmiddels mogen veertien mannen uit Cees’ twintigkoppige vriendengroep zichzelf doctorandus noemen. Een vriendengroep dus, die naar alle waarschijnlijkheid goed zou scoren bij de Nationale IQ test.

Veertien van de twintig

Volendamse vrienden dragen

titel doctorandus

Toen Cees in het jaar 2000 zijn scriptie over Videoanalyse schreef werd hij echt gegrepen door het onderwerp. ,,Na het afronden van mijn scriptie kreeg ik van de UvA een aanbod om promotieonderzoek te doen, opvolgend op het onderzoek van mijn scriptie. Zo werd ik destijds onderdeel van dezelfde groep waar ik nu het hoofd van ben”, zegt Cees lachend. ,,In 2001 begon ik bij de onderzoeksgroep en in 2005 promoveerde ik tot doctor. Vervolgens had mijn toenmalige baas een nieuw onderzoek klaarliggen waar ik de daaropvolgende drie jaar aan kon werken. Daarna heb ik nog een tijdje in Amerika gewerkt. Eerst een half jaar bij de Carnegie Mellon University in Pittsburgh en later bij de University of California Berkeley. Mijn volgende stappen waren universitair docent en later universitair hoofddocent worden, en nu ben ik dus hoogleraar.”

Cees licht toe hoe men kans maakt professor te worden. ,,Allereerst moet je zorgen dat je doctor wordt. Als je dat eenmaal bent, moet je aantonen dat je het niveau aankunt. Dit wordt over een periode van jaren bepaald door middel van het schrijven van heel veel wetenschappelijke artikelen samen met studenten, door je leidinggevende kwaliteiten te laten zien, het kunnen verzorgen van de financiering voor nieuwe onderzoeken én onderwijs kunnen geven. Indien je dit jarenlang naar behoren voor elkaar hebt, én er komt in jouw vakgebied een vacature voor hoogleraar vrij, dan kun je daarop solliciteren. In mijn geval pakte dat goed uit en werd ik aangenomen.”

Nu leidt professor Snoek een onderzoeksgroep bestaande uit dertig mensen uit verschillende culturen. Zo heeft hij studenten uit China, Iran, India, Rusland, Turkije, Egypte, Canada, Nederland, Macedonië, Frankrijk en Duitsland. Naast het leiden van zijn onderzoeksgroep is Cees tevens opleidingsdirecteur van de Masteropleiding in de Kunstmatige Intelligentie aan de UvA. In deze rol creëert hij onder meer nieuwe vakken en onderwijsprogramma’s voor de opleiding van zijn vakgebied.

Samen met zijn onderzoeksgroep aan de UvA werkt Cees aan verschillende projecten omtrent AI. ,,Op het moment zijn we onder meer bezig met het door een computer laten inkleuren van zwart-witfoto’s. Als je dus bijvoorbeeld oude foto’s van Volendam pakt, kan de door ons ontwikkelde software deze foto’s op een realistische manier inkleuren.”

Hoofd van team dat met

geschreven software regelmatig

wordt ingezet bij politieonderzoek

Cees en zijn onderzoeksteam zijn ook betrokken geweest bij verschillende politieonderzoeken. Zo is bijvoorbeeld met de hulp van door het onderzoeksteam geschreven software onlangs een beruchte pedofiel en verspreider van kinderporno opgepakt. Deze specifieke software wordt regelmatig door de politie ingezet bij verschillende onderzoekszaken.

Naast zijn werkzaamheden aan de UvA, is de hoogleraar ook actief met andere bezigheden omtrent AI. Zo is hij één van de oprichters van het ‘Innovation Center for Artificial Intelligence’. Dit is een nationaal initiatief dat samenwerkt met de Nederlandse industriële sector om AI-innovaties van de grond te krijgen en AI-talenten voor Nederland te behouden.

Een ander project waar Cees momenteel druk mee is, zou de toekomst van de zorgsector aanzienlijk kunnen veranderen. ,,In januari 2018 zijn we een bedrijfje gestart, genaamd Kepler Vision Technology BV. We hebben onder deze noemer software ontwikkeld die met behulp van videoanalyse herkent of mensen veilig en gezond zijn. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin oudere mensen op de grond liggen en niet meer overeind kunnen komen, of ze genoeg drinken, of ze wel uit bed zijn gekomen. Onze software herkent dit soort situaties en geeft vervolgens een seintje naar bijvoorbeeld de thuiszorg met de boodschap wat er precies aan de hand is. Zij kunnen dan snel handelen naar de situatie. Je kunt het eigenlijk zien als een babyfoon, maar dan met een analyse erachter die handelt naar de situatie.”

Afgelopen december heeft de Volendammer deze software, op uitnodiging van Prins Constantijn, gepresenteerd op een groot high-tech evenement in Las Vegas. ,,Momenteel zijn we bezig dit product in de markt te zetten.” Kortom, Cees Snoek draagt duidelijk zijn steentje bij aan de maatschappij en is een dorpsgenoot waar we ongetwijfeld nog veel van gaan horen in de nabije toekomst.

Gratis cursus Artificiële Intelligentie

Kunstmatige Intelligentie (AI) is volop aanwezig in ons dagelijkse leven. Toch is de algemene kennis erover beperkt. Daarom is er nu de Nationale AI-cursus: een gratis online cursus voor alle Nederlanders, over de basisprincipes van AI. De cursus is gericht op alle Nederlanders. ,,Hoe werkt het onder de motorkap? Wie is ervoor verantwoordelijk? Hoe voorkom je dat algoritmen bijdragen aan het vergroten van de ongelijkheid, of juist het creëren van eenheidsworst? Cruciale vragen! In Nederland heeft iedereen een mening, maar weinig mensen hebben zich in deze materie ingelezen. Door een basiscursus aan te bieden aan alle Nederlanders, kunnen we in ieder geval goed geïnformeerd de discussies in gaan", aldus één van de initiatiefnemers. Indien je slaagt voor de cursus, ontvang je een heus diploma, ondertekend door professor Snoek zelf. Om de gratis cursus te doen ga je naar www.ai-cursus.nl Mocht je meer willen weten over professor Cees Snoek, breng dan een bezoekje aan zijn website www.ceessnoek.info Al zijn publicaties en artikelen uit de media zijn hier terug te vinden.

Foto: Dirk Gillissen Gillissen@gmail.com