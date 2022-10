Project 'Riepel'; Kindcentrum Broeckgouw

In nieuwbouwwijk De Broeckgouw in Volendam is het wooncomplex Riepel gerealiseerd. Het complex omvat achttien sociale huurappartementen voor jongeren en het Kindcentrum met dagopvang en peuterspeelzalen.

Op vrijdag 21 oktober overhandigde wethouder Marisa Kes namens de gemeente de symbolische sleutel aan directeur van De Vooruitgang, Fred de Boer. De samenwerking tussen HSB, De Vooruitgang en de gemeente was ook dit keer weer voortreffelijk.

Het nieuwe complex is gelegen aan de zuidkant van nieuwbouwwijk de Broeckgouw in Volendam, nabij basisschool de Blokwhere. De inschrijving voor deze achttien energiezuinige jongerenwoningen is inmiddels gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.