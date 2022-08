Doelman Filip Stankovic voorkomt nog grotere uitslag: 7-1

PSV mag veelvuldig sollen met Volendam

Ook FC Volendam heeft ervaren dat er op PSV in de nationale competitie geen maat staat: 7-1. Bij de meeste tegendoelpunten was de ploeg van trainer Wim Jonk hoogst ongelukkig, maar dat liet onverlet dat het regelmatig open huis was achterin bij Volendam en de thuisclub er veel meer had kunnen maken. Doelman Filip Stankovic lag meer dan eens in de weg. Positief was de prachtige goal van Henk Veerman (bij de stand van 3-0). De zestienjarige Imran Nazih maakte twintig minuten voor tijd zijn debuut. Door Eddy Veerman

Henk Veerman stoort tijdens PSV-FC Volendam. De spits maakte de prachtige tegentreffer. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Wim Jonk, die als speler van PSV 25 jaar geleden furore maakte in het Eindhovense stadion, liet zijn ploeg starten met vijf man achterop, zoals zondag in de tweede helft werd begonnen tegen FC Twente. Al na een paar seconden kwam Volendam ongelukkig op achterstand. De timing van Derry John Murkin was niet goed en zo kon Guus Til er meteen vandoor. Bij zijn voorzet gleed Brian Plat de bal richting doelman Filip Stankovic, die er nog de hand tegen kreeg en vervolgens niet kon voorkomen dat Xavi Simons daardoor na 21 seconden de 1-0 in het lege doel kon schuiven.

Direct daarna was het nog twee keer gevaarlijk, waarna de bezoekers zich eindelijk wat beter organiseerden. En van daaruit wat vaker het veld overstaken. Een subtiel balletje van Bilal Ould-Chikh was net te hoog voor Robert Mühren. Rond het kwartier had Volendam geluk dat balverlies van Damon Mirani niet werd afgestraft. Simons stond buitenspel, waardoor de goal van Cody Gakpo niet doorging. Even later ontsnapte Volendam andermaal: de buitenspelval werd omzeild, Guus Til mocht alleen op Stankovic af, die de lijn van zondag – met fantastisch keeperswerk – doortrok en redde.

Telkens bleek hoe moeilijk PSV – met de positiewisselingen en lopende mensen – af te stoppen was. Til kreeg in minuut twintig weer een kans, maar de paal was dit keer het eindstation. In de 25e minuut schonk Volendam PSV de kans op 2-0. Murkin hield Til lichtjes vast in de loop en die besloot gewillig naar de grond te gaan: penalty. Cody Gakpo scoorde vanaf elf meter.

Meteen daarop was er zo’n moment waarvan e weet dat ze spaarzaam zouden worden: die gehoopte kans op een Volendamse goal. Uit een pass van Benaissa Benamar mocht Henk Veerman de bal aannemen en op doel mikken vanuit de moeilijke hoek. Walter Benitez voorkwam met een redding de 2-1.

Dat de ploeg uit Brabant gevaarlijk is bij standaardsituaties, bleek op het half uur. Til had de kans op 3-0, maar Stankovic zat er weer tussen. Volendam zette af en toe hoog druk en dan werd PSV ook slordig. Een schot van Mühren verdween in de handen van Benitez en een één-twee tussen Mühren en Veerman mislukte. De andere Veerman – Joey – had daarna twee briljante ballen, maar hij zag onder meer Jordan Teze de kans verprutsen. Aan de andere kant soleerde Gakpo langs Plat en Carel Eiting en met z’n linker vond hij de verre hoek voor 3-0.

Het publiek was nog niet bijgekomen van dat doelpunt, of het werd even heel stil in het Philips Stadion. Henk Veerman vertrok randje buitenspel op de pass van Damon Mirani, controleerde de bal en verraste daar kennelijk de in de basis begonnen Jarrad Branthwaite mee. De verdediger miste de bal en voordat hij het wist had Veerman de bal langs Benitez gevolleerd: 3-1. Op slag van rust zag de Volendamse defensie bij een corner de kleine Simons over het hoofd en die volleerde ook ineens, maar dan op de paal.

De start van de tweede helft was identiek aan de eerste. Dit keer had Dean James geen controle en de linksback greep daarna ook niet meer in. Sangaré schoot in en Brian Plat was wederom ongelukkig, want via zijn lichaam draaide de bal in het doel voor 4-1. Een paar minuten later anticipeerde Volendam niet op het wapen van PSV, kon Joey Veerman bij een corner een één-twee opzetten met Gakpo, die niet retourneerde, maar zelf schoot. Dit keer ging de bal via het lichaam van Mirani het doel in: 5-1.

Joey Veerman kreeg vervolgens rust van trainer Ruud van Nistelrooij en werd naar de kant gehaald, zoals ook Cody Gakpo werd gewisseld. Net nadat FC Volendam met goed positiespel op weg leek naar een doelkans – de pass van Henk Veerman was net niet nauwkeurig – ontsnapte de thuisclub in de counter en was er geen houden aan. Simons maakte de 6-1 en mocht daarna ook richting de bank.

Henk Veerman schiep zich door duelkracht en een actie de kans op 6-2, maar schoot tegen Benitez. Aan de andere kant was Stankovic andermaal scherp bij een poging van Bakayoko. Toch werd het een teleurstellende avond voor de huurling van Inter Milaan, want de 7-1 van Bakayoko werd namelijk ook onderweg van richting veranderd.