Publiek geniet van rijke voorstelling Viva Roxy Music

Een grote band, aangevuld met een dansgroep, een lichtgevende dansvloer en showelementen: Viva Roxy Music pakte groots uit in poppodium PX. Afgelopen zaterdag haalde de band het concert in dat eerder niet kon doorgaan vanwege gezondheidsproblemen van zanger Kees Schilder (Kos). Het bleek dat de kaartjes massaal waren bewaard door het publiek, want de zaal was vrijwel volledig gevuld.

Om terug te komen op die vocalist: die leefde zich qua stemgeluid volledig in in zijn rol als vertolker van de muziek van Roxy Music. De gelijkenis qua stemgeluid met voorman Bryan Ferry van die groep was sterk. De andere - bijna hoofdzakelijk Volendamse - muzikanten waren eveneens volledig in de muziek gedoken.

Zij kozen voor een productie met onder meer twee toetsenisten en gitaristen, een saxofonist, een violist, percussionist en drie achtergrondzangeressen. Dan kan het niet anders of liefde voor muziek voert hier de boventoon, mede vanwege alle repetitietijd die er in zo’n project gaat zitten, ook nog voor slechts één concert. In ieder geval droop het speelplezier ervan af, waarbij het publiek de grote winnaar was van zoveel rijkheid in de voorstelling. De kritieken waren achteraf in ieder geval lovend vanuit de zaal, waarbij waarschijnlijk een groot aantal van de bezoekers werd teruggebracht naar de muziek en stijl van hun jeugd.

Met name in de tweede set was het concert een feest der herkenning. Alle grote hits kwamen toen voorbij, zoals: Dance Away, Avalon en Love Is The Drug. Het eerstgenoemde liedje was de opening van het tweede bedrijf, daaraan voorafgaand kreeg de dansgroep onder leiding van Susan Koning wat uitgebreider de gelegenheid om zich te tonen.

De discovloer liep ondertussen langzaam maar zeker vol, waardoor de stemming een steeds feestelijkere werd. Uiteindelijk zongen velen - ook veel bezoekers van buiten Volendam - luidkeels mee. Dat kwam tot een hoogtepunt bij de afsluiting Let’s Stick Together, waarna alle deelnemers een groot applaus kregen en er ‘we want more’ werd geroepen. Nog een extra toevoeging kwam er niet, maar wellicht in de toekomst. Het is waarschijnlijk dat de enthousiaste aanwezigen van afgelopen zaterdag dan weer een kaartje zullen kopen.