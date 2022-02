PX gevuld met ‘2Lingen’ voor boekpresentatie

Dinsdagavond bestond het publiek in PX voor een groot deel uit tweelingen. Op uitnodiging van auteur Michel Veerman en fotograaf Marco Bakker woonden ze de boekpresentatie van ‘2Lingen nooit alleen in Volendam’ bij. Na twee jaar werk was het moment op de toepasselijke datum 22-2-22 eindelijk daar.

Na een voorwoord van hoogleraar Eco de Geus werd het eerste exemplaar overhandigd aan Marco Veerman ‘Lut’, die gedurende anderhalf jaar een fotoruimte beschikbaar stelde én zelf bovendien ook tweeling is.

‘2Lingen nooit alleen in Volendam’ is na ‘Brijkey Beat’ en ‘Goud’ alweer het derde boek van het duo Michel Veerman en Marco Bakker. Het 300-pagina dikke boek beschikt over prachtige foto’s, interessante verhalen en leuke feitjes. Het boek is te bestellen door te mailen naar michel.veerman@quicknet.nl.