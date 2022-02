PX krijgt ontvangt onderscheiding: IJzeren Podiumdieren 2020-2021

Een opsteker voor Pop- en Cultuurhuis PX. Als één van de bij Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals aangesloten poppodia ontving het bestuur van PX afgelopen week een mooie onderscheiding. Voor de getoonde flexibiliteit en het doorzettingsvermogen ten tijde van de coronamaatregelen werden ze beloond met de IJzeren Podiumdieren award.

Volgens Bianca Vos heeft de award voor PX een extra lading. ,,In Volendam wordt er soms nog te weinig stilgestaan bij de status van PX als landelijk erkend poppodium en de worstelingen die ook wij moeten doorstaan in deze moeilijk coronatijd.”

Op de achtergrond wordt inmiddels weer hard gewerkt om de PX-agenda te vullen. ,,Het hele jaar zit al bijna vol. We zijn al aan het nadenken over de invulling voor 2023, maar eerst gaan we een hoop leuke dingen voor dit jaar lanceren.”