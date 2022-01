PX legt tijdelijke indoor-schaatsbaan aan

De PX werd tijdens de laatste week van de kerstvakantie omgetoverd tot een indoor-schaatsbaan. Tot en met zaterdag was het mogelijk om met groepjes van tien kinderen tegelijk de baan te betreden. De schema’s waren al snel gevuld.

Onder leiding van Niels Schilder werden onder de vlag van Club- en Buurthuiswerk een hoop leuke activiteiten georganiseerd op de speciaal aangelegde ijsbaan. De beweging was meer dan welkom, gezien de deuren van de PX open stonden om de kou binnen te laten.

Buiten was het tot dusver niet mogelijk om het natuurijs te betreden, de indoor-schaatsbaan bleek dus een schot in de roos. De deelnemende kinderen waren laaiend enthousiast over de ervaring.