Quiltmuis Festival druk bezocht in Oosthuizen

Zondag van 11.00 tot 15.00 uur vond in het MFA De Groote Molen in Oosthuizen een groot opgezet Quilt-evenement plaats, namelijk het Quiltmuis-Festival. Voor de derde keer werd dit georganiseerd door Marlies Wolda, die in Oosthuizen al vele jaren Atelier de Quiltmuis runt.

Door haar worden worpshops en cursussen voor beginners en gevorderden gehouden in het atelier. Om eenieder kennis te laten maken met deze prachtige hobby, worden de festivals gehouden.

In de toneelzaal van MFA De Groote Molen was het Quiltmuis Festival gepland, maar er was zoveel animo voor, dat uitgeweken moest worden naar de grote sportzaal. Hier zaten zo’n zestigtal dames achter de Singer Featherwight-naaimachines te naaien en borduren, zodat de bezoekers het maken van de quilts konden bekijken.