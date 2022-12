"Een goede quiz is het leukste dat er is!"

Quizbestellen.nl verkoopt quizzen door het hele land

Quizbestellen.nl vierde in november haar driejarig bestaan. Het bedrijf dat online quizzen verkoopt is ontstaan doordat zowel Tom Kwakman, Stephan Plat als Erik Jonk - de drie initiators - vaak los van elkaar gevraagd werden of ze ‘toch nog even een klein quizje konden maken voor die avond’. De toenmalige schoonmoeder van Tom zag dat hij daar ook erg veel plezier in had en vond dat hij daar maar eens wat mee moest gaan doen. Na een aantal nachten denkwerk bracht hij tijdens een lange wandeling zijn goede vrienden Stephan en Erik op de hoogte van het idee en was het plan geboren om een webshop te beginnen met als doel het verkopen van quizzen.

Hoe te beginnen?

Er moest een naam worden bedacht, een logo worden ontworpen én uiteraard een webshop worden gebouwd, voordat de mannen aan de slag konden gaan. Er werd direct gestart met het bedenken van zoveel mogelijk vragen en deze te bundelen in quizzen op verschillende niveaus.

Het ‘toeval’ wilde dat met het toevoegen van Erik (QStylez) aan het team, de weg naar een passende naam en het creëren van een identiteit een korte was. Erik kwam al snel met de (domein)naam Quizbestellen.nl, een schot in de roos vonden ze allen direct! Binnen no-time werd er een huisstijl gemaakt en konden de quizzen alvast getest worden onder vrienden, familie en collega’s. Door de vele positieve reacties werd er online ook doorgepakt en werd de webshop een feit.

Traditioneel

Zelf vindt het drietal het ook leuk om te quizzen en ze nemen vaak deel aan quizzen in de regio. Het sfeertje dat je met een klein team, gewapend met alleen pen en papier in een kroeg of aan de keukentafel, een leuke avond beleeft is eigenlijk waar een goede quiz volgens Quizbestellen.nl aan moet voldoen. Daar staat Quizbestellen.nl dan ook voor. Als je een quiz bestelt, dan krijg je een dikke envelop op de mat met alles dat je nodig hebt. Alleen dat al is voor de liefhebber van een traditionele (pub)quiz iets om naar uit te kijken. ‘Je hebt eigenlijk alleen nog een paar pennen nodig, een potje bier en je kunt beginnen. Vervolgens moet de quiz in balans zijn, niet té moeilijk, veel ojaatjes, uitdagend en je moet er nog wat van opsteken. Daarnaast vindt men het vaak heel fijn dat er even geen telefoons nodig zijn en er ‘old-school’ met elkaar kan worden gepraat en gediscussieerd’. De heren wisselen rondes met algemene kennisvragen af met één of meerdere plaatjesrondes, een audioronde en muziekronde. ‘Je zou er toch zo eentje bestellen, roepen ze in koor’.

Hobby

Het is voor de heren de welbekende hobby die een beetje uit de hand is gelopen en dat moet ook zo blijven, want ze hebben alle drie een full-time baan. De laatste drie maanden zijn altijd weer even aanpoten, dan is er echt een leuke piek te zien!

"Een aantal groepen hebben zelfs al onze quizzen gespeeld en worden op de hoogte gebracht als er een nieuwe quiz klaar is"

‘Hoe het nu gaat, is eigenlijk ideaal. Elke week een paar bestellingen en in het laatste kwartaal van het jaar iets meer dan normaal. We maken elke twee maanden weer een nieuwe pub- en familiequiz en we houden ook bij wie welke quiz bestelt om te voorkomen dat je dezelfde quiz voorgeschoteld krijgt. Er komen veel bestellingen uit Edam en Volendam, waar we ook gratis bezorgen. Een aantal vriendengroepen hebben zelfs al onze quizzen gespeeld en worden op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe quiz klaar is. Dat zorgt ervoor dat wij ook enthousiast blijven en dat wat we doen gewaardeerd wordt. Naast enthousiasme uit de gemeente komen er uiteraard bestellingen uit het hele land. Bedrijfsfeestjes, scholen, gezinnen, alles komt voorbij. Ook zijn er een aantal cafés en dorpshuizen die een paar keer per jaar onze pubquiz bestellen en worden we soms gevraagd om een live pubquiz op locatie te verzorgen. Zoals bijvoorbeeld bij Café Lennons in Volendam, waar we met veel plezier een paar keer per jaar de kennis testen van een zestigtal enthousiaste quizliefhebbers. Zo is de afwisseling wel erg leuk en proberen we altijd weer iets unieks en leuks te bedenken.’

Pubquiz versus Familiequiz

De hardlopers van Quizbestellen.nl zijn de Familie- en Pubquiz. ‘De familiequiz is eigenlijk de ideale quiz om te spelen met het gezin, de familie of met vrienden. Het is officieel een pubquiz light, niet té moeilijk, maar zeker uitdagend genoeg om de kennis te testen van jou en je vrienden. Ook bestaat de Familiequiz uit iets minder ronden dan een Pubquiz, maar wordt verder op dezelfde manier gespeeld’. Het assortiment van Quizbestellen.nl bestaat verder uit sportquizzen, een voetbalquiz en ze maken zo nu en dan een themaquiz. Ieder jaar in december brengen ze bijvoorbeeld een Decemberquiz uit, die, hoe kan het ook anders, geheel in het teken staat van de laatste maand van het jaar (zie kader voor meer informatie). Daarnaast is er via de website ook de mogelijkheid om middels een eigen wensenlijst een quiz op maat aan te vragen. Tot slot plaatst Quizbestellen.nl elke maand drie kennisvragen op de website, die je kunt beantwoorden en waarbij je gelijk kunt zien of je het bij het juiste eind hebt. De afgelopen maand was bijvoorbeeld één van de vragen waar de letter Q voor staat als we hebben over het karakter in de James Bond films. ‘Dat is natuurlijk Quartermaster! Lastig wellicht, maar het was wel een meerkeuzevraag dus dan kun je er altijd wel eentje wegstrepen,’ lacht Stephan. Quizbestellen.nl wenst iedereen een Merry Quizmas en een geweldig 2023 en nogmaals: een quiz is altijd een gezellige activiteit, dus voor kerst en oudjaar hebben we zeker nog een leuke quiz in de aanbieding!

De Decemberquiz

De Decemberquiz is eigenlijk het beste voorbeeld van een échte familiequiz. Weet jij alles over kerst, Sinterklaas, oudjaar en andere decemberwaardige feiten? Dan is dit jullie ideale vertier tijdens de komende feestmaand en familieavonden!

Ga de strijd aan met je familieleden en speel de plaatjesronde, een muziekronde en twee vragenronden. Heb je meer interesse een quiz met van alles wat? Dat kan natuurlijk ook! Bestel jouw quiz via www.quizbestellen.nl of via de QR Code. Gratis verzending in de gehele gemeente!