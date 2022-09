‘Heeft een enorm negatief maatschappelijk effect’

Raad beraadslaagde over gedwongen asielopvang-maatregel

BVNL diende tijdens de raadsvergadering een motie in naar aanleiding van een politiek landelijke maatregel waarmee de opvang van asielzoekers kan worden afgedwongen in gemeenten. Deze kreeg steun van VVD, Lijst Kras en VD80. Men wil daarmee bereiken dat het college er alles aan gaat doen om de gemeenteraad in een dergelijke situatie te allen tijde te laten meedoen in de besluitvorming. Het is deze partijen niet per se te doen om de asielzoekersopvang. De nieuwe wet uit politiek Den Haag gaat ook over andere zaken van ‘nationaal belang’.

Vanaf 1 oktober wordt hier aan de Visserijweg de noodopvang geopend voor een periode van drie maanden.

BVNL-fractievoorzitter Saul Jonk vraagt zich af of deze maatregel wel ‘juridisch haalbaar’ is. En of deze ‘niet te ver ingrijpen in de gemeentelijke autonomie’. Jonk: ,,Zodoende roepen wij het college op om er alles aan te doen om te voorkomen dat de gemeente mogelijk in de toekomst wordt gepasseerd bij dergelijke besluitvorming.”

‘Als geen enkele gemeente zijn vinger opsteekt, dan moet je wát’

Het schrikbeeld van BVNL en andere partijen is de situatie in Tubbergen, waar de lokale politiek werd gepasseerd bij het realiseren van een asielzoekerscentrum daar. Zeevangs Belang steunde deze motie niet. Fractievoorzitter Sietsema denkt dat het college de gemeenteraad sowieso altijd meeneemt bij dit soort besluiten. ‘Wij hebben daar heel veel vertrouwen in’, maakte hij duidelijk. Het CDA vindt deze motie ‘overbodig’. Fractievoorzitter Alfred de Jong denkt ook dat het college de raad zo’n beetje bij alles betrekt dat van belang is. Daarbij vermoedt hij dat dit uitmondt in ‘vaagheden en algemeenheden’ en verwacht dat het college hiermee niet aan de slag kan.

Pim Bliek (PvdA) bracht in herinnering waar het kabinetsbesluit vandaan kwam. Namelijk uit het feit dat er de laatste jaren flink gesneden is in de asielopvang. ‘En dat moet je oplossen als BV Nederland’, vindt hij. Bliek: ,,Als geen enkele gemeente zijn vinger opsteekt, dan moet je wát. Ik heb daar wel een beetje begrip voor en tegelijkertijd snap ik ook dat een gemeenteraad zich overrompeld voelt in zo’n situatie. Een motie die maar één kant van deze zaak belicht, vindt de PvdA niet zorgvuldig en niet afgewogen. En daarom zullen we hem ook niet steunen.”

‘Gemeenteraden worden hier niet gepasseerd, want het gaat om bevoegdheden van het Rijk’

De VVD vindt dat het college bij de veiligheidsregio kan aangeven dat ‘zo’n besluit een enorm negatief maatschappelijk effect heeft’. Daardoor kan de verantwoordelijke staatssecretaris worden beïnvloed, zo stelde fractieleider Emile Karregat. Sean Tol (GroenLinks) is eveneens niet vóór het passeren van de gemeenteraad. Maar hij vindt het in een dergelijke noodsituatie wel te rechtvaardigen dat zo’n besluit wordt genomen. Hij vindt de motie dan ook ‘overbodig’ en is van mening dat de lokale politiek hier niet alles over te zeggen heeft. Lijst Kras is ‘heel blij’ met deze motie. Nadat Loek Kras een verhaal deed over de noodzaak van het beperken van de vluchtelingenstroom, gaf hij aan deze van harte te kunnen steunen.

Burgemeester Sievers heeft deze zaak in haar portefeuille. Zij reageerde op de motie en ‘zou deze ontraden’. Sievers: ,,Om de reden dat wij het staatsrechtelijk op een bepaalde manier hebben geregeld in Nederland. Daarin hebben gemeenten, provincies en het Rijk bepaalde bevoegdheden. De veiligheidsregio heeft geen eigen bevoegdheden. Waar de gemeente verantwoordelijkheden heeft voor de opvang van statushouders, heeft het Rijk die voor asielzoekers. Het kan dan een beroep doen op gemeenten, maar moet zelf voor AZC’s zorgen. Op het moment dat gemeenten daar moeilijkheden mee hebben, dan ligt daar een gezamenlijke opgave.”

Wat er in de motie staat is volgens Sievers een ‘ingewikkeldheid’. ,,Gemeenteraden worden hier niet gepasseerd, want het gaat om bevoegdheden van het Rijk. Wat u van mij mag verwachten als bestuurder is dat ik de raad zoveel mogelijk informeer over de stappen die gezet worden. Om die reden ontraad ik de motie. Dat wil ik u nog meegeven voordat tot stemming wordt overgegaan.”

Deze overwegingen zorgden er niet voor dat de partijen die de motie steunden van mening veranderden. Daarmee werd deze aangenomen.