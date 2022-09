'Het is echt alle hens aan dek om het allemaal goed voor elkaar te krijgen’

Raad stemt in met Beleidskader Sociaal Domein

Tijdens de laatste raadsvergadering stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het Beleidskader Sociaal Domein. Dit document gaat een langetermijnvisie van de gemeente vormen op het gebied van bijvoorbeeld sport, zorg en alcohol- en drugspreventie. Het gaat dus over een groot aantal taken, dat een belangrijk deel van de begroting in beslag neemt. Genoeg redenen om erover te discussiëren.

Dat gebeurde ook. En aanvankelijk vonden drie partijen het zo’n omvangrijk dossier dat zij het liever op twee momenten wilden bespreken in plaats van één. Daarvan werden later PvdA en Lijst Kras overtuigd door de uitleg van wethouder Tuijp. Zij wilden het daardoor toch bij één bespreking van het thema houden. GroenLinks bleef bij haar bedenkingen en steunt dit visiedocument niet.

Raadslid Quinty van der Zee lichtte toe: ,,GroenLinks stemt tegen dit voorstel. Want wij willen een gemeente die liever te veel doet dan te weinig. Wij zijn dan ook bang dat mensen hierdoor minder hulp gaan krijgen, die ze wel nodig hebben. We hopen wel dat de focus op preventie vastgehouden wordt, dat het college die in de vervolgstappen aanhoudt.”

Voordat het Integraal Beleidskader werd aangenomen, vertelde de wethouder nog eens over het belang ervan. Tuijp: ,,Het Beleidskader Sociaal Domein is ook nieuw voor ons als organisatie. Het is voor de eerste keer dat wij een dergelijk kader opstellen. Wij denken daarmee beter te kunnen inspelen op de problematieken, trends en ontwikkelingen die spelen in de samenleving. Het is een raamwerk dat wij gebruiken om straks verfijnder te kunnen zijn in de programmabegroting. En duidelijke kaders te kunnen zetten. In dat proces zal de raad ook weer aan zet zijn. Voorheen kon die niet goed sturen en was niet duidelijk of de juiste resultaten werden behaald. Dat zal straks anders zijn.”

‘Ik kan u wel gouden bergen gaan beloven over wat wij als gemeente gaan doen, maar dat gaat hem niet worden’

Het stemde bijvoorbeeld bij de PvdA tot tevredenheid dat de raad later nog wordt meegenomen bij de totstandkoming van de begroting. De wethouder nodigde daartoe ook uit. ,,Straks kunt u daar nog dingen wat scherper formuleren en uw wensen kenbaar maken. Die worden dan ook meegenomen.”

GroenLinks citeerde een zin in het beleidsdocument die zou duiden op een terugtrekkende beweging van de overheid bij bepaalde zorgtaken. ‘Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Op die manier kan het beroep op ondersteuning worden verminderd’. Meer zou daardoor aankomen op vrijwilligers die toch al overbelast zijn, zo meende Van der Zee van GroenLinks. Zij vindt dan ook dat deze visie nog te veel gaat over wat burgers moeten doen, in plaats van ‘wat wij als gemeente moeten doen’.

Wethouder Tuijp deelt alle zorgen als het gaat om ‘de staat van de vrijwilliger’. Hij erkende dat daar druk op staat en is zich daar bewust van. Toch riep hij ook op tot realisme. ,,Ik kan u wel gouden bergen gaan beloven over wat wij als gemeente gaan doen, maar dat gaat hem niet worden. Sterker nog, het is echt alle hens aan dek om het allemaal goed voor elkaar te krijgen.”