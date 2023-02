‘Wij verwachten in 2040 zo rond de duizend mensen met Alzheimer’

Raad steunt woonzorgcomplex-plan

De gemeenteraad was donderdag unaniem vóór de bestemmingsplanwijziging die de komst van een nieuw woonzorgcomplex mogelijk moet maken. Dit moet verrijzen op het perceel Oorgat 6-6a in Edam. Er ontstond nog wel wat discussie over dit voornemen. Daarin werd onder meer geopperd om het toekomstige gebouw een kwartslag te draaien. Ook uitte men zorgen over de hieruit voortkomende verkeerssituatie en de veranderende ‘zichtlijnen’.

Door: Laurens Tol

De bijeenkomst begon met de woorden van twee insprekers. Zij hadden bezwaren tegen het plan, onder meer vanwege een vermeend gebrek aan invallend zonlicht voor de toekomstige bewoners. De raadsleden konden zich wel vinden in enkele daarvan en sommigen vonden niet alle onderdelen van het voorstel sterk. Daarbij groeide in de aanloop naar de raadsvergadering het verzet van de omwonenden ineens. Uiteindelijk won de noodzakelijkheid van een spoedige komst van de zorgvoorziening het van de tegenwerpingen.

Om de noodzaak vast te stellen, wilde VD80 van wethouder Tuijp horen hoe groot de behoefte is voor een dergelijk complex. Tuijp: ,,Uit onderzoek blijkt dat onze gemeente in 2020 ongeveer driehonderdtwintig mensen met Alzheimer telde. Wij verwachten dat dit in 2040 zo rond de duizend patiënten ligt. Dat is iets waar we op moeten anticiperen. Daarom zijn we ook regionaal bezig om de zorg-opgaves in beeld te krijgen. Daarmee kunnen we goed onderzoeken welke vormen van zorg waar het beste kunnen worden geleverd.”

"Vereniging Oud Edam is ook tevreden met dit plan"

Bij het benoemen van het getal van duizend Alzheimer-patiënten ging een lichte huivering door de raadszaal. Daarmee leek de urgentie voor het creëren van nieuwe zorgvoorzieningen duidelijk te zijn voor de lokale volksvertegenwoordigers. Een deel van de reactie van wethouder Kes op aan haar gerichte vragen was onbedoeld grappig. Dit ging over een mogelijke wijziging van de stand van het complex.

Kes: ,,Het draaien van het gebouw heeft niet alleen maar consequenties voor de zichtlijnen. Het gaat ook om het bouwvlak, dat het gebouw in het huidige bouwvlak wordt gezet. En dat het verwijst naar een schuur. Alle schuren in onze regio staan in de lengte en niet in de breedte. Een ‘dwars schuur’, dat is een aparte, bijzondere eend in de bijt. Los daarvan zijn de provincie Noord-Holland en welstandscommissie akkoord. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de vereniging Oud Edam niet inspreekt. Die is ook tevreden met dit plan.”

Het unaniem instemmen van de raad zal waarschijnlijk niet leiden tot een snelle komst van het woonzorgcomplex. Duidelijk werd dat omwonenden in dit scenario sowieso een juridische procedure tegen het plan gaan starten. Daardoor zal de Raad van State zich erover moeten buigen. In de tweede termijn kwam de vraag naar voren hoeveel vertraging dit oplevert ten opzichte van een planwijziging die tegenstanders wél tevreden zou stellen. Wethouder Kes reageerde daarop.

,,Het is lastig te zeggen hoe lang zo’n procedure precies duurt. Ik denk dat je zeker rekening moet houden met een jaar, maar het kan ook langer duren. Anderzijds zijn er betrokkenen die tegen een draaiing van het gebouw zijn: bewoners, de provincie, Oud Edam. Dat betekent dus feitelijk dat je opnieuw moet beginnen. Want als je het bestemmingsplan op die manier gewijzigd vaststelt, dan krijg je beroep van anderen. Dan duurt het misschien allemaal wel nog langer. In die zin zal het één niet sneller gaan dan het ander.”

"De argumentatie omtrent de zichtlijnen en de plaatsing vinden we wat zwak"

Ook de VVD ging na aanvankelijke tegenwerpingen uiteindelijk overstag en stemde vóór. Niet voordat raadslid Jan-Jaap Surie nog iets van kritiek meegaf. Surie: ,,We stemmen vóór in het belang om dit project met gezwinde spoed voort te zetten. De argumentatie omtrent de zichtlijnen en de plaatsing van het wooncomplex met nieuwe woning vinden we wat zwak. Maar nogmaals, we willen daardoor niet in de weg gaan liggen om dit project te vertragen.”

Daarmee gaat het proces van totstandkoming een nieuwe fase in. Het is daarbij afwachten welke stappen de tegenstanders zullen zetten, of en hoeveel vertraging dit oplevert. In het scenario van een juridische procedure is het wachten op het eindoordeel van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad kan als een voorzichtige opsteker worden beschouwd voor de toekomstige zorgbehoevenden van Edam-Volendam.

Impressies: Oorgatontwikkeling.nl