Raamdecoratie tips voor in de keuken

Buiten de deur eten is een stuk lastiger geworden dankzij de maatregelen rondom het Coronavirus. Dit betekent dat je waarschijnlijk een stuk vaker gebruik maakt van de keuken. Dit kan ook betekenen dat je gemerkt hebt dat de raambekleding van je keuken wel wat nieuws kan gebruiken. Bij het kiezen van raamdecoratie in de keuken moet je wel met een aantal dingen rekening houden. Bijvoorbeeld waar het keukenraam is geplaatst, wanneer dit dicht bij het fornuis of de gootsteen is moet je rekening houden met vet- en vochtspetters. Daarnaast moet je natuurlijk ook rekening houden met de functionaliteit en interieurstijl. In dit blog geven we een aantal tips die helpen bij het maken van de beste keuze in raamdecoratie voor de keuken.

Plisségordijnen, perfect voor privacy en lichtinval

Een optie voor ieder raam, maar ook die van de keuken zijn plisségordijnen. Plisségordijnen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen zoals enkele of dubbele plissé. Dubbele plissé is een goede optie wanneer je gaat voor een strakke en schone uitstraling. Omdat de touwtjes bij deze variant niet zichtbaar zijn oogt het een stuk strakker. Daarnaast kan je met een top down – bottom up systeem het gordijn zowel van boven als onder openen. Hierdoor kan je de perfecte mate van privacy en lichtinval bepalen. Het schoonmaken van plisségordijnen is wel lastig, dit omdat ze gemaakt zijn van stof en dus minder geschikt zijn in de buurt van water- en vetbronnen.

Shutters, makkelijk in onderhoud en mooie uitstraling

Shutters zijn houten binnen luiken die beschikken over verstelbare, horizontale lamellen. De lamellen zijn naar wens te kantelen waardoor je zelf de mate van lichtinval en privacy kan bepalen. Dankzij het feit dat je shutters op maat kan laten maken zijn ze geschikt voor ieder soort raam en zijn het sfeermakers voor ieder interieur. Shutters zijn in vele uitvoeringen te verkrijgen, je kan kiezen voor kleur en materiaal en zelfs voor de breedte van de lamellen. In de keuken is het handig om voor kunststoffen of aluminium shutters te kiezen. Deze zijn vocht- en vetbestendig en super makkelijk in onderhoud en om schoon te maken.

Vouwgordijnen voor een warme sfeer

De meeste typen raamdecoratie voor in de keuken zijn gebaseerd op een strakke en schone sfeer. Wanneer je juist voor een meer landelijke uitstraling en warme sfeer gaat zijn vouwgordijnen ene goede optie. Ze zijn in veel vormen uitvoerbaar waardoor er voor ieder interieur wel iets passends te vinden is. Vouwgordijnen zijn wel gemaakt van stof waardoor de kans op vlekken er wel is. Gelukkig kan je vouwgordijnen makkelijk uitwassen en voor hardnekkige vlekken kunnen ze naar de stomerij worden gebracht.

De keus is aan jou

Dit waren onze tips op het gebied van raamdecoratie voor in de keuken. We hopen dat het je kan helpen met het maken van de juiste keuze!