‘Met gemengde gevoelens nemen we afscheid van ons bankgebouw’

Rabobank verhuist naar Julianaweg 258

,,Rabobank Volendam gaat verhuizen”, zegt Rabobank Waterland directeur Eric Zwart. ,,Op 1 december 2022 trekken we de deur van het bankgebouw aan de Christiaan van Abkoudestraat definitief achter ons dicht. Vanaf dat moment zullen we werkzaam zijn in het gloednieuwe, energieneutrale pand aan de Julianaweg 258.” Aanleiding voor de verhuizing heeft betrekking op de toename in online en telefonisch bankieren. ,,Hoewel we enorm uitkijken naar onze prachtige, nieuwe werkruimte, betreuren wij het vertrek na 38 jaar uit het huidige pand.”

,,De dienstverlening van banken blijft constant in ontwikkeling”, zegt Zwart. ,,Waar mensen voorheen vaak een bankgebouw binnenliepen voor een transactie, om geld te storten of opnemen of voor een eenvoudige servicehandeling, merken we nu dat die behoefte verdwenen is. In het verleden hadden we in het pand aan de Christiaan van Abkoudestraat een hele wand met geldstort- en pinautomaten. Nu kijken we tegen een lege wand aan.” Het verdwijnen van de pin- en stortautomaten is een gevolg van de samenwerking met Geldmaat. ,,Tijden veranderen. Dat geldt tevens voor het regelen van bankzaken. Alles kan online, telefonisch of via de Rabobank App geregeld worden. Wat nog rest zijn de complexe vraagstukken. Hypotheekgesprekken, volmachten, overlijdensgevallen, samenwonen, en soms ook dagelijkse bankzaken. Voor dit soort gesprekken nemen we graag wat meer tijd. Er is daardoor een nieuwe vorm van dienstverlening ontstaan.”

De moderne werkwijze van Rabobank heeft ertoe geleid dat de houdbaarheidsdatum van de huidige kantoorinrichting verstreken is. ,,Volendam is ontzettend belangrijk voor ons. Daarom zijn we binnen het dorp op zoek gegaan naar een kleinere kantoorruimte die toegespitst is op het huidige werken. Die locatie vonden we aan de Julianaweg. Tegenover de Kwabo Techniek is onlangs het prachtige kantoorpand genaamd 258 – naar het huisnummer – opgeleverd. Onze kantoorruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Rabobank beschikt daar straks over een aantal werkruimten en spreekkamers. We kijken ernaar uit onze klanten te ontvangen in onze nieuwe, klimaatneutrale werkomgeving.”

Gemengde gevoelens

Aan de Julianaweg ontvangt de Rabobank-klanten uitsluitend op afspraak. ,,Een gevolg van de nieuwe vorm van dienstverlening. We willen de tijd kunnen nemen voor al onze klanten. Door een afspraak te maken kunnen we dat garanderen. Bovendien geeft het onze medewerkers de tijd om zich goed voor te bereiden op het gespreksonderwerp.” De vertrouwde Rabobank-medewerkers uit Volendam verhuizen mee naar de nieuwe locatie. ,,Samen kijken we met gemengde gevoelens naar de aanstaande verhuizing. We zijn al sinds 1984 gevestigd in de Christiaan van Abkoudestraat. Wat dat betreft kleeft er voor ons toch een bijzondere waarde aan het kantoorgebouw. Bovendien was het in het verleden een komen en gaan van mensen uit de regio. We kijken er enorm naar uit om de Rabobank-klanten te verwelkomen aan de Julianaweg.”

Mobiele Bankservice

Voor klanten die slecht ter been zijn of vanwege medische redenen niet in de gelegenheid zijn om naar het nieuwe kantoor te komen, biedt Rabobank een uitkomst. ,,Speciaal voor dergelijke situaties hebben we mobiele bankservice in het leven geroepen. We plannen dan een persoonlijk adviesgesprek in op locatie. Dat gaat van huis- tot ziekenhuisbezoekjes. En voor de klanten die toch behoefte hebben om even binnen te stappen zonder afspraak is onze locatie in Purmerend open.” Vanwege de constante ontwikkelingen heeft Rabobank zich online heel sterk geprofileerd. ,,Maar de vertrouwde Rabo-gezichten blijven beschikbaar voor de klant. Heeft u dus behoefte aan een goed gesprek met één van de bekende adviseurs op onze nieuwe locatie, maak dan vooral een afspraak!”

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met (088) 722 66 00. Ook kan een afspraak worden gemaakt via de chatfunctie in de Rabo App of via Rabo Online Bankieren.