Algemeen

Rammstein-spektakel in PX Fans van ‘Tanzmetall’ in Volendam en omstreken hadden er reikhalzend naar uitgekeken. Zaterdag was het zover: de spectaculaire Rammstein-tribute van The Dance Commanders. De avond begon sterk met een optreden van Barabas, die enkel eigen nummers speelden en daarmee het publiek voor zich wonnen, zoals het enthousiaste applaus bevestigde. Door: Kevin Mooijer Foto’s: Cornell Tol, Shanna Veerman en Simon Veerman. De lichten dimden en de muziek viel stil, alle aandacht werd naar de nog gesloten gordijnen getrokken. De anticipatie over de prestatie van The Dance Commanders, in hun poging het krachtige rockfenomeen en de unieke visuele pracht van Rammstein te evenaren, groeide terwijl de spanning steeg. Met ‘Rammlied’ als krachtige opener, zwaaiden de gordijnen open en werd het publiek gelijk omvergeblazen. The Dance Commanders vielen beukend met de deur in huis. Zanger Dennis Schilder ‘Kriek’ vertolkte Till Lindemann’s kenmerkende baritonstem en podiumprésence feilloos, inclusief de iconische pose van Lindemann als een bezeten smid die op het ritme van de muziek op zijn dijbeen beukt. Dat kon op waardering van het publiek rekenen. Met de precisie van een goed geoliede machine bracht de band Rammstein-hits als ‘Du Hast’, ‘Links 2 3 4’, ‘Sonne’, en ‘Mein Teil’ ten gehore. The Dance Commanders hadden duidelijk alles uit de kast gehaald om een legendarische show te presenteren. Hoewel de vuureffecten van een echte Rammstein-show logischerwijs ontbraken, maakten de spectaculaire rekwisieten zoals engelenvleugels, levensgrote roestvrijstalen logo's, en meterslange, bloedrode vlaggen dat ruimschoots goed. Het was een onvergetelijke avond die bewees dat The Dance Commanders het befaamde Rammstein-erfgoed eer aan konden doen. Angelo Veerman, Michael Veerman, Ben Kwakman, Youri Mooijer, Mike Veerman, Thoom Veerman en Dennis ‘Kriek’ Schilder. |Doorsturen

