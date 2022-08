Ravage op de dijk na plofkraak

De dijk werd vannacht opgeschrikt door een enorme knal. Een zaak waar toeristen in Volendammer klederdracht gefotografeerd kunnen worden was het doelwit van een plofkraak. In het pand was tevens een pinautomaat aanwezig. Volgens de politie lijkt het erop dat er geen buit is gemaakt.

De dijk lag bezaaid met glas en het betreffende pand heeft flinke schade geleden door het explosief. De complete gevel is verwoest. Maandagochtend in alle vroegte was er een speciaal onderzoeksteam aanwezig om het gebied af te zetten en onderzoek te verrichten.

De plofkraak vond vannacht rond half vier plaats. Een woordvoerder van de politie heeft aangegeven dat er geen gewonden zijn gevallen. Daarnaast roept de woordvoerder getuigen op zich te melden bij de politie.