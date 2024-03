Rechter moet zich waarschijnlijk buigen over zaak FC Volendam en oud-directeuren

FC Volendam en zijn voormalig directeuren Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind lijken in onderling overleg niet tot een akkoord te komen over de ontbinding van hun contracten. Het wachten is daarom nu tot de rechter op 12 maart zijn uitspraak verstuurt naar beide kampen. Na de rechtszaak van 13 februari in Alkmaar spraken die het voornemen uit om weer met elkaar in gesprek te gaan over de afwikkeling. Die zitting eindigde daarmee verrassend hoopvol. Door: Laurens Tol

De club, Van Leeuwen en Jongkind moesten voor 27 februari bericht geven aan de rechter over de stand van zaken: of er was een akkoord bereikt, meer tijd nodig of de rechter kon uitspraak gaan doen. Dat laatste scenario lijkt het geval te worden. Dan zal kantonrechter Peter Jansen van de Alkmaarse rechtbank bepalen hoe deze zaak juridisch in elkaar zit en hoe de afwikkeling verder zal verlopen. Er worden in ieder geval geen uitspraken gedaan over hoe de onderhandelingen zijn verlopen zolang de zaak gaande is.

De partijen zullen met spanning uitkijken naar deze uitspraak, want die gaat financiële gevolgen hebben. Een mogelijke uitkomst is dat de contracten van de oud-directieleden moeten worden gerespecteerd en nog ruim twee jaar doorlopen. In dat geval zou de rechter op dezelfde koers zitten als de KNVB-arbitragecommissie, die dit besloot in de zaak tussen oud-trainers Wim Jonk en Matthias Kohler en de FC. Het is tevens mogelijk dat de rechter besluit tot ontbinding van deze contracten aan het eind van het lopende seizoen, gezien de omstandigheden. Vanaf komende dinsdag 12 maart zal duidelijk worden hoe het rechterlijk oordeel luidt.