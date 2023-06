Release debuut-EP Sigh Hollywhoo

De indie rock band Sigh Hollywhoo uit Volendam bracht afgelopen week hun debuut-EP uit en vierde het met een optreden op Kaaspop. Met nummers als de singles 'The Balcony' en 'Back It Up', maar ook nieuwe tracks 'Opus Pistorum', 'Won The War' en 'Oh Well' zag de EP vrijdag voor het eerst het daglicht en kreeg het veel positieve reacties.

Robert Tol, Niels Buijs, Jos de Boer en Klaas Steur van Sigh Hollywhoo tijdens Kaaspop 2023. Foto: Inge Smit.

Door: Michelle Tuyp

Volgens zanger Niels Buijs voelde de lancering heel goed na al het werk dat de band in het schrijven, opnemen en ook de voorbereiding van de release heeft gestoken. ,,Wanneer je als band voor het eerst iets gaat uitbrengen, is het natuurlijk belangrijk hoe je jezelf wilt profileren'', zegt Niels. ,,Het brengt een hoop regelwerk met zich mee, maar dat is tegelijkertijd ook wel een spannend proces.'' Het proces begon voor de band al voordat ze de EP gingen opnemen. Er lag al een handje vol nummers op de plank die ook al live werden gespeeld en dus al bekend waren bij de vaste bezoekers. ,,Jan (BLANKO) probeerde ons al een tijdje te overtuigen om bij hem de EP op te nemen. Hij zei ook dat hij wist wat wij wilden en dit bleek achteraf ook zeker zo te zijn.'' Jan is volgens menig artiesten die bij hem in de studio hebben opgenomen niet iemand die simpelweg op 'record' drukt, maar ook echt meedenkt in het proces en suggesties geeft. De band heeft daarom ook enorm genoten en veel geleerd van de tijd die zij samen in de studio doorbrachten.

In de songs hoor je heel goed de inspiratiebronnen van de band zoals The Strokes, Libertines en Arctic Monkeys. Bij deze bands en dus ook bij Sigh Hollywhoo draait het vooral om de catchy gitaar riffs, knallende drums en steady baslijntjes. De teksten gaan voornamelijk over ervaringen uit de levens van de muzikanten. ,,Liefdesleven, uitgaansleven en persoonlijke filosofie: in Volendam valt er genoeg te beleven.'' De artwork van de EP is daar ook op gebaseerd. De hoes van de EP en de singles zijn allemaal gemaakt door Madelief Mühren. ,,De artwork voor de singles zijn als het ware puzzelstukken die samenkomen op de cover van de EP,'' zegt Niels. Ook in de artwork verwijst de band naar een van hun grootste inspiraties. ,,De bandnaam zoals deze op de cover staat is een hint naar de band Babyshambles van wie frontman Peter Doherty in een vergelijkbaar handschrift hun eerste album bedrukte.''

Hoe leuk de opnames van de release ook waren, had de band het toch te verduren door het vertrek van oude bassist Robin Jonk. Overige leden Niels Buijs, Robert Tol en Klaas Steur gingen gelijk op zoek naar een nieuwe bassist en zo werd de leegte in de band snel weer opgevuld. Dit gebeurde door niemand minder dan Jos de Boer, jonge bassist en broer van Tim de Boer (bassist van Lorem Ipsum). Jos bleek gelijk een goede match voor de band. ,,Jos is enthousiast, hardwerkend en innovatief. Hij bracht ook weer een frisse blik op het al bestaande materiaal met zich mee.'' Zijn eerste optreden met de band speelde hij afgelopen zaterdag op het Kaaspop festival te Edam. De band trok een groot publiek en speelde alle nummers met zichtbaar veel plezier. Dit smaakt uiteraard naar meer en dat is maar goed ook, want zaterdag 24 juni spelen zij weer live tijdens hun officiële release party. Deze vindt plaats in 't Gat Van Nederland met als support acts Radio Dwars dj's, Case Mayfield en Lorem Ipsum. Dit wordt een avond met veel verschillende muziekstijlen en ter afsluiting zeer dansbare sets van de dj's. Of de band na de release stil gaat zitten? Zij hopen op veel optredens zowel binnen als buiten de gemeente en hebben de nummers voor de volgende EP al klaarliggen. Zoals Niels zelf zegt: ,,Jullie zijn voorlopig nog niet van ons af!''