Remco van Garderen de winnaar van het Gouden Bestek 2020

Alhoewel je bestek kunt kopen bij HCA, een groothandel voor de horeca, is het ook een prijs die je kunt winnen. Dit heet het Gouden Bestek en is een award dat elk jaar wordt uitgedeeld aan de beste opdrachtgever in de catering. In 2020 wist Remco van Garderen de prijs te winnen. Van Garderen is de Adviseur Inkoop Regio College te Zaandam.



Na een spannende finale mocht Remco van Garderen de trofee in ontvangst nemen uit handen van jurylid Ruud Baljé. In de finale op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer naam Van Garderen het op tegen de andere twee genomineerden Ernst van der Linden en Jozien Franssen. Van der Linden is de Area Head of Facility & Real Estate Northern and Western European Area British American Tobacco, terwijl Franssen de Contractmanager Facilitaire Services bij de Rabobank is.



Uit de drie genomineerden werd Remco van Garderen dus als winnaar gekozen door de jury van de prijs. Van Garderen werd onder meer geprezen omdat hij de normeringen wat betreft de gezonde voeding op scholen kritisch beschouwt. Ook stelt hij deze eisen aan de kaak. Dit blijkt steeds lastiger te worden doordat de normen alsmaar strenger worden. Een ander effect hiervan is dat het steeds moeilijker wordt om te voldoen aan de normeringen. Desondanks heeft Van Garderen op de scholen waarvoor hij verantwoordelijk is doelstellingen ontwikkeld om de eisen voor gezonde voeding te kunnen handhaven. Jurylid Baljé zei hierover het volgende: “Het financiële speelveld voor catering in het onderwijs is beperkt, dus dit is knap.”



Ook werkt Remco van Garderen volgens de jury op een manier die prettig en constructief is samen met Markies Catering. Hierbij krijgt de cateraar de ruimte om gezamenlijk met de studenten tot een aanbod te komen dat mooi, aantrekkelijk en gezond is. Van Garderen zelf was verrast toen hij hoorde dat hij won en vergat in zijn overwinning speech niet om ook de cateraar waarmee hij samenwerkt te noemen en veelvuldig te prijzen. Daarnaast gaf hij ook hulde aan het Regio College en zijn collega’s: “Wij doen het samen.”