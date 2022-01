Volhardend en gemotiveerd terug naar die stijgende lijn

René en Robin blikken terug op horroravond

Met het beginnen van een nieuw jaar, betekende dat voor veel mensen een jaar waarin iets heftigs gebeurde werd afgesloten. Zo ook voor Robin en René van Korff Dakwerken. ,,Die ochtend zeiden we nog tegen elkaar dat we op de goede weg waren met het bedrijf. En dan gebeurt dat…”, blikt René Korff terug op de grootschalige brand van eerder dit jaar. Samen met zijn zoon Robin keek hij machteloos toe hoe de vuurzee hun levenswerk verwoestte. ,,Je ziet alles wegvallen. Niets was meer te redden.” Ondanks dat de brand niet de eerste tegenslag was voor het bedrijf, zouden de mannen achter Korff Dakwerken zich niet uit het veld laten slaan. ,,De volgende ochtend zaten we aan de tekentafel met het hele team. Vastberaden om die stijgende lijn een passend vervolg te geven.”

Door Kevin Mooijer

De nacht kleurde rood op 31 maart. In de Dieselstraat sloegen de vlammen metershoog uit het dak van het bedrijfspand van Korff Dakwerken. René: ,,Robin kwam net thuis van een fietsritje toen mijn telefoon ging”, herinnert René. ,,Piet ‘Loege’ belde: ‘Je pand staat in de fik, het ziet er niet best uit.’ Ik wist niet wat ik hoorde. ‘Robin, we moeten nu naar het kantoor’, zei ik. Hoe we er gekomen zijn weet ik niet meer, maar wat we aantroffen zal ik nooit meer vergeten. Verdoofd stonden we toe te kijken hoe alles wat we hebben opgebouwd afbrokkelde. Dan komt er een moment van besef: Wat moeten we morgenochtend? Hoe houden we de jongens aan het werk? Op de bedrijfsauto’s na bevond alles wat het bedrijf bezat zich in het pand.”

Tegen de tijd dat de ochtendzon doorbrak was er niet veel meer over dan een smeulende berg puin. ,,De jongens op de werkvloer zijn gewoon naar hun klussen gegaan”, zegt Robin. ,,Met het kantoorteam zijn we ’s ochtends samengekomen om de taken te verdelen. Er kwam zó veel op ons af, daar heb je helemaal geen weet van voor zoiets je overkomt. Verzekeraars, forensisch onderzoek, nieuwe computers en servers aanschaffen, een tijdelijk kantoor vinden, een nieuw kantoorpand realiseren. Twee dagen na de brand zaten we in een huurpand aan de Parallelweg. Inmiddels zijn de tekeningen voor een nieuw bedrijfspand bijna gereed en kunnen ze worden ingediend bij de gemeente. Als alles goed verloopt hopen we het eerste of tweede kwartaal te starten met bouwen. Het streven is dat we de kerstboom volgend jaar op mogen zetten in de Dieselstraat.”

‘Uit deze nachtmerrie

zijn ook mooie

dingen ontstaan,

en die nemen wij mee

in de rest van ons leven’

René: ,,We werden in die periode geleefd. Je weet niet waar je het zoeken moet. Het is dan cruciaal om positief te blijven. En dat lukte mede door de mooie gebaren van mensen en collega-bedrijven om ons heen.” René en Robin kregen uit de eerste hand mee waar een klein dorp groot in kan zijn. ,,Je wilt niet geloven hoeveel steunbetuigingen wij in ontvangst hebben mogen nemen. Van bloemen, cadeaus en complete paasdiners tot bedrijven die aanboden om bij hun in het kantoor onze organisatie weer op te richten. Werkelijk hartverwarmend hoe er uit allerlei verschillende hoeken aan ons gedacht werd.”

Na een overwegend korte pauze vervolgt René: ,,Ik probeer er een les uit te trekken. Het leven hier is doorgaans druk. Zo druk zelfs dat je soms geen tijd hebt om stil te staan bij wat anderen overkomt. Wij hebben ervaren dat er mensen zijn die dat wél kunnen. Dat toont ontzettend veel karakter. Uit deze nachtmerrie zijn ook mooie dingen ontstaan, en die nemen wij mee in de rest van ons leven.”

Een allesverwoestende brand komt nooit gelegen, maar de timing van deze was extra zuur. Robin: ,,Letterlijk die ochtend zeiden we op kantoor tegen elkaar dat we goed bezig waren. We waren het jaar begonnen met het schrijven van een nieuw bedrijfsplan. De uitbreiding was ingezet, we hebben nieuwe jongens mogen verwelkomen, de toekomst leek ons na de tegenslag van het jaar dáárvoor weer tegemoet te lachen. En dan sta je ’s avonds met je handen in het haar te kijken naar hoe je kantoor en werkplaats in as opgaan. Wéér word je zoveel maanden of zelfs jaren terug geslingerd.”

In 2020 werden alle bedrijfsgegevens van Korff Dakwerken gegijzeld als gevolg van een Russische hackersaanval. Robin: ,,Ik kwam ’s ochtends op kantoor en zag dat alle computerschermen vergrendeld waren. Alle monitors deelden dezelfde screensaver. Een Engelstalige tekst waarin stond dat we een mail moesten sturen via een of ander portaal. We kwamen op geen mogelijkheid meer in onze computers. De server was onbereikbaar. Alles was beveiligd met een ellenlange code. We zouden alleen weer toegang tot onze gegevens krijgen als we een flink bedrag in Bitcoins zouden overmaken.”

René en Robin namen contact op met de politie, maar tevergeefs. ,,We ontdekten dat de hackers waarschijnlijk binnen zijn gekomen door middel van een mailtje met een link. Op een vrijdag sturen ze een vertrouwd ogende mail met logo’s en tekstgebruik van een landelijk bekende organisatie. Daarin staat een link en als je daarop klikt krijgen ze toegang tot je systeem.”

‘Die dagen waren

de meest stressvolle

uit mijn leven’

,,De politie adviseerde ons om het bedrag niet over te maken, maar wij moesten verder. Na een dag of drie werden de werkzaamheden op de vloer noodgedwongen gestaakt. We konden niet meer bij onze planning en hadden dus geen idee naar welke werken de jongens moesten. Je maakt op dat moment dus een afweging en bij ons resulteerde dat in het besluit de gok te nemen en te betalen. En dan is het een kwestie van duimen. Garantie dat je weer toegang krijgt tot je bedrijfsgegevens krijgt heb je niet. Die dagen waren de meest stressvolle uit mijn leven”, zucht Robin.

,,Pas een week later kwam het verlossende bericht. We kregen een wachtwoord en een website waarmee we onze bedrijfsgegevens terug konden halen. Alle orde was eruit, maar we hadden het in ieder geval terug. We konden weer aan het werk. Al die stress, problemen en geld, allemaal vanwege een muisklik.”

Korff Dakwerken heeft in een kalenderjaar meer doorstaan dan de gemiddelde organisatie gedurende zijn hele levensloop zal doen. Toch blijven de naamgevers gemotiveerd en onverstoorbaar. René: ,,We begonnen 2021 met verse moed. Samen met de jongens op kantoor hebben we een nieuw bedrijfsplan uitgewerkt. Dat plan moet ons gaan naar de positie gaan brengen waar we willen zijn. We zijn volop bezig met investeren in verduurzaming en innovatie en hebben de keuze gemaakt ons voornamelijk op business to business relaties in nieuwbouw en renovatie te richten. Daarnaast hebben we de ambitie om een leerbedrijf te worden en nog verder door te groeien.”

,,Door de brand is die stijgende lijn een paar maanden gestagneerd, maar stukje bij beetje kruipen we weer richting de juiste weg. We zijn nog niet waar we gebleven waren – dat zal nog even aanpoten worden – maar er staan leuke dingen te gebeuren in 2022.” Robin: ,,Het afgelopen jaar is heel leerzaam geweest, we zijn hard geraakt maar desondanks hebben we het mooi af kunnen sluiten. We kijken uit naar de komende periode, een jaar met een frisse start.”