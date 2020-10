Renovatie kerkje van Middelie

Al enige tijd staat het kerkje van Middelie (De Vermaning) rondom in de steigers. Het monumentale kerkgebouw ondergaat een grondige renovatie. Het kerkje is gebouwd in 1899 en eigendom van de Doopsgezinde Gemeente.

Het wordt al ruim 30 jaar gepacht door Stichting Kerk Middelie. Er vinden geregeld activiteiten plaats zoals concerten, oliebollen bakken met Oudjaar, exposities en steenwerpen. Om het kerkje te behouden is de grondige renovatie nodig. De gevels zijn in slechte staat waardoor er vochtdoorslag is.

Het voegwerk moet vernieuwd worden en ook de linkerzijde van het dak dient aangepakt te worden. Verder krijgt het kerkje nieuwe goten. De restauratie wordt deels gefinancierd door de BRIM-regeling voor de instandhouding van monumenten.