Respijthuis Het Buitenhuis verlengd vanwege groot succes

In februari 2022 opende respijthuis Het Buitenhuis in Wijdewormer haar deuren. In dit logeerhuis kunnen volwassenen, die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van mantelzorg, tijdelijk verblijven. Op deze manier kunnen de mantelzorgers hun mantelzorgtaken even loslaten en op adem komen. Zowel de gasten als hun mantelzorgers beoordelen hun bezoek gemiddeld met een 9,2 en bijna iedereen beveelt een verblijf aan anderen aan. Vanwege de positieve reacties en evaluatie van het afgelopen jaar, is besloten om de pilot in 2023 te verlengen.

Behoefte aan ondersteuning

Het Buitenhuis is een initiatief van de gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland, Zilveren Kruis en De Zorgcirkel. Uit een inventarisatie bleek dat er in de regio niet of nauwelijks mogelijkheden waren voor respijtzorg met overnachting, maar dat hier wel behoefte aan is. Dat was de aanleiding van de gezamenlijke pilot. Wethouder Purmerend Harry Rotgans: ‘Het Buitenhuis is een hele mooie plek geworden, waar zowel degene die zorg nodig heeft als de mantelzorger even tot rust kunnen komen. Dat de voorziening zo hoog gewaardeerd wordt door de bezoekers is natuurlijk geweldig. Daarom willen we dat het Buitenhuis voor de lange termijn beschikbaar blijft voor de inwoners van Zaanstreek-Waterland.’

Groot succes

Gemiddeld waarderen de bezoekers het respijthuis met een 9,2. Dat blijkt uit de uitgebreide evaluatie die de Zorgcirkel heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt ook dat 91 procent van de mantelzorgers aangeeft door Het Buitenhuis even op adem te komen. 99 procent van de mantelzorgers en 100 procent van de gasten beveelt een verblijf in Het Buitenhuis aan. De vader van Francisca verbleef meerdere keren in het Buitenhuis: ‘Mijn vader had altijd een fijne tijd bij het Buitenhuis. Echt bijzonder om het verschil te zien met hoe hij er binnen kwam, afhankelijk, onzeker en warrig. En hoe hij dan weer terug kwam, als de papa die ik ken, vol verhalen en met glimmende ogen en levensvreugde! Inmiddels is hij overleden, maar ik kijk met een heel goed gevoel terug op de tijd van mijn vader in het Buitenhuis.’ Op basis van deze evaluatie is ervoor gekozen om de pilot in 2023 te verlengen.

Inzet op doorontwikkeling

Door verschillende ontwikkelingen, zien we dat de druk op de zorg toeneemt. Dit vraagt om een verdere ontwikkeling van het aanbod, zoals flexibele opvang, nachtzorg of een regionaal expertiseteam. De vraag en behoefte van de mantelzorger blijft het uitgangspunt. Een goede samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners, zorgkantoor en maatschappelijke organisaties is en blijft hierbij essentieel.