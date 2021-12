‘Restaurantkwaliteit eten, maar dan bij je thuis’

Volendam smult van Stokkie to go

Zaterdagochtend op de Volendammer markt kreeg een groot deel van de lokale bevolking er al lucht én smaak van: Stokkie to go, het gloednieuwe concept van Vincent Veerman. ,,Aan het marktpubliek hebben we ruim tweehonderd stokkies met heerlijke smaken uitgedeeld. Onder meer varkenshaas, kipstokken, spareribs, chickenburger en natuurlijk een vegetarisch stokkie. De reacties die we kregen waren echt overweldigend.” Diezelfde middag is het enthousiaste team van Stokkie to go de keuken ingedoken om alle eerste bestellingen te bereiden. Sindsdien vliegen de complimenten Vincent om de oren.

Door Kevin Mooijer





,,Niet alle gerechten zijn aan een stokkie geprikt”, legt Vincent uit. ,,Het is een bestaande naam. Ik ben de samenwerking aangegaan met een collega uit Uitgeest. Daar is de Stokkie to go-formule een bewezen succes. En hier zijn we al na één weekend hard op weg om dat ook te worden.”

In maart 2019 nam Vincent Sjaakie’s Café van de geestelijke vader Sjaak Bootsman over. Sindsdien is hij noodgedwongen specialist geworden in improviseren om zijn hoofd boven water te kunnen houden. ,,In maart 2020 – een jaar nadat ik het café had overgenomen – zat ik om tien over half zes naar het nieuws te kijken. Daar werd gemeld dat alle horeca in verband met een lockdown twintig minuten later gesloten zou moeten zijn. Ik haastte me naar de Meerzijde om de klanten het slechte nieuws te brengen, maar veel speling had ik niet. Om tien minuten over zes stonden er al BOA’s aan de deur…”

Om toch onder de aandacht van zijn klanten te blijven, besloot Vincent om vanuit het keukentje in zijn café simpele gerechten als broodjes gehaktbal en warm vlees te gaan bezorgen. ,,De beste ballen van het heelal werden ze genoemd”, lacht hij trots. ,,Er kwamen steeds meer bestellingen binnen. Het ging zelfs zo goed dat het keukentje van het café niet afdoende meer was. Ik ging met mijn huurbaas in gesprek over de keuken die leegstond op de verdieping boven Sjaakie’s Café en al gauw kwamen we eruit. We zouden gebruik mogen maken van de keuken. Een paar dagen later stond ik samen met een grote groep vaste klanten en bedrijven uit Volendam te slopen. Binnen no time hebben we de ruimte opgeknapt en omgetoverd tot een waardig restaurant. We gebruiken dus niet alleen de professionele keuken op de eerste verdieping, maar juist ook de restaurantruimte.

Er kunnen feestjes, etentjes, vergaderingen en bijvoorbeeld presentaties worden gegeven. En uiteraard worden onze smakelijke dag-maaltijden voor alleenstaanden sindsdien ook in deze keuken bereid. Hier blijven we naast Stokkie to go gewoon mee doorgaan op woensdag tot en met zondag. Dat dit nu mogelijk is heb ik te danken aan die ploeg jongens. Zonder hen was het me nooit gelukt.”

In zijn spic en span keuken ging Vincent direct aan de slag. ,,Ik denk dat ik overenthousiast te werk ging. Op een gegeven moment hadden we namelijk een bezorg- en afhaalmenuutje met daarop ruim 35 gerechten. Van soep tot nasi, allerlei soorten snacks en alles daartussenin. En al die ingrediënten moet je natuurlijk ook vers op voorraad houden. Het werd onoverzichtelijk, dus besloot ik op zoek te gaan naar een andere werkwijze.”

De vastberaden Volendammer kwam in contact met een collega horecaondernemer uit Uitgeest. ,,Ik ben de samenwerking aangegaan met de man achter het succesvolle Stokkie to go-concept. Ik was direct verkocht toen er voor mijn neus een Stokkie to go doos opengehaald werd. Een prachtig verpakt, heerlijk ruikend menu werd voor me op tafel uit de mooie doos getoverd. Alles zat apart in losse doosjes verpakt, tot de sausjes en rauwkost toe. Het visuele aspect zat in kannen en kruiken, maar smaakte het net zo lekker als dat het eruit zag? Nóg lekkerder zelfs! We hebben elkaar de hand geschud en sindsdien maak ik tevens gebruik van de pakkende naam: Stokkie to go.”

,,We hebben de fantastische, overzichtelijke kaart van Stokkie to go overgenomen”, vertelt Vincent enthousiast. ,,Het menu is aan de hand van de secties menu’s, kindermenu’s, vegetarisch, extra’s, desserts en dranken ingericht. We hebben kipsatémenu, varkenshaasmenu, chicken burgermenu, spareribsmenu, drie vegetarische menu’s en drie kindermenu’s en uiteraard bieden we de keuze in drie overheerlijke desserts: oma Ans’ appeltaart, een punt brownietaart of chocoladetruffels met room. Ik ben er trots op deze formule te mogen overnemen. We leveren nu oprecht restaurantkwaliteit eten dat de mensen lekker thuis kunnen opeten. Dit moet je echt geproefd hebben!”

Stokkie to go is gevestigd op Meerzijde 29A te Volendam. Afhalen en bezorgen is mogelijk op donderdag tot en met zondag. Ga voor meer informatie en bestellingen naar www.stokkietogo.nl of volg Stokkie to go via Facebook en Instagram.