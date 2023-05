Algemeen

Rijbewijs van man die Jim Schilder aanreed langer ingevorderd Tijdens de eerste (pro-forma)zitting heeft de rechtbank van Haarlem bepaald dat het rijbewijs van de man die Jim Schilder een half jaar geleden aanreed, ingevorderd blijft. Tijdens de zitting verschenen de verdachte en zijn advocaat niet en werden de – niet aanwezige – nabestaanden door advocaat mr. Van Megen vertegenwoordigd. Door: Eddy Veerman Ter zitting bleek dat het Openbaar Ministerie de verdachte roekeloos rijgedrag en rijden onder invloed van cannabis verwijt. Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase en wordt binnen afzienbare tijd naar het parket gestuurd. Na ontvangst van het dossier heeft de rechtbank de verdediging een termijn gesteld van vier weken om aan de onderzoeksrechter kenbaar te maken of hij nog onderzoekswensen heeft. Daarna wordt de zaak op een inhoudelijke zitting gepland. Het rijbewijs van de verdachte blijft tot die tijd ingevorderd. Overigens was er door de verdachte ook geen verzoek tot teruggave van zijn rijbewijs gedaan. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.