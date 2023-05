Algemeen

Riskant: Voorsorteren op de Burgemeester Versteeghsingel Een nieuwe week, een nieuwe gevaarlijke kruising in de gemeente Edam-Volendam. Dit keer werd de NIVO-redactie door lezers geattendeerd op de kruising Dijkgraaf Poschlaan/Burgemeester Versteeghsingel Nabij de Meermin in Edam. De betreffende kruising is zelfs de verbindende factor tussen vier straatnamen. Naast de Dijkgraaf Poschlaan en de Burgemeester Versteeghsingel starten – of eindigen – ook de Singelweg en de Paulus Pietersstraat op de kruising. Regelmatig staan automobilisten en fietsers van vooral de Dijkgraaf Poschlaan en Singelweg vast op de kruising. De meest benarde situatie ontstaat wanneer fietsers vanuit de Burgemeester Versteeghsingel over willen steken naar de Paulus Pietersstraat, of wanneer ze linksaf de Dijkgraaf Poschlaan willen betreden. Om dit te kunnen doen moeten ze namelijk voorsorteren op een autobaan. Op de bijgevoegde foto zien we een bakfietser in de problemen komen op juist die wijze. Betrokkenen van de gemeente Edam-Volendam geven aan te verwachten dat de drukte op de kruising met 50% zal afnemen wanneer de Derde Ontsluitingsweg begaanbaar is. Mochten er na die tijd nog vaak gevaarlijke situaties ontstaan, dan wordt beoordeeld of er een andere aanpassing nodig zal zijn. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.