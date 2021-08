Rivierkreeft rukt op en terroriseert ecosysteem

Al jaren zorgen Amerikaanse rode rivierkreeften voor een grote plaag in Nederland. De aanwezigheid in groten getale resulteert niet alleen in beschadigde waterkanten en dijken, maar ook ons ecosysteem ondervindt gevolgen van het gedrag van de schaaldiertjes.

Ook in de gemeente Edam-Volendam worden regelmatig Amerikaanse rode rivierkreeften aangetroffen. Afgelopen week zelfs meerdere gevallen in verschillende slootjes in Volendam. De bijgevoegde foto is genomen op het grindpad achter de Jan Platstraat.

De ‘tanks van het onderwaterleven’ waren in juli dit jaar zelfs verantwoordelijk voor het instorten van een complete dijk, aldus een boer uit Gouda. Harde bewijzen waren er niet, maar de man was ervan overtuigd dat de rivierkreeften de boosdoeners waren. Laten we hopen dat de diertjes onze dijk met rust laten.