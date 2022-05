RKAV JO12 Overgangstoernooi sportief succes

Na drie jaar stil te hebben gezeten heeft de RKAV weer eens een toernooi kunnen organiseren. Het JO12 overgangstoernooi is een toernooi voor jongens van de JO12 die volgend seizoen op een groot veld moeten gaan spelen.

In totaal deden er twintig teams mee. Onder leiding van de door de vereniging zeer gewaardeerde scheidrechters werden er een aantal leuke partijen op de mag gelegd. In poule A/B bleek Pelota de sterkste en in poule C/D werd Waterwijk de winnaar, met op de tweede plaats SDZ.

Voor de prijsuitreiking had de organisatie Robert Mühren weten te strikken. De organisatie wil iedereen bedanken die de jeugdspelers een leuke toernooi dag hebben bezorgd. Het was een zeer geslaagd toernooi en zeker voor herhaling vatbaar.