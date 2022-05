RKAV meiden op bezoek bij Dames Ajax-Twente

Op de wedstrijddag vertrokken twee bussen met meer dan 100 voetbalmeiden van RKAV Volendam (van 8 t/m 13 jaar) plus begeleiders richting De Toekomst om de eredivisiewedstrijd van de Ajax-dames versus de FC Twente-dames bij te wonen. Ondanks het slechte weer werd het een topdag.

Op de tribune was een oranjezwarte golf te zien met meiden uit Volendam. De Toekomst had in lange tijd niet zoveel bezoekers gehad bij een dameswedstrijd. Als resultaat raakte in de snackcorner alle chips uitverkocht. De sfeer was opperbest.

Onvergetelijk was dat Ajacied Kelly Zeeman na de wedstrijd op de foto ging met de meiden. Met een brede glimlach stapten de RKAV-voetbalsters weer in de bus richting Volendam. Tijdens de terugreis werd uit volle borst het Volendam clublied nog meegezongen.