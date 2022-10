RKAV zaal boekt belangrijke zege op AGOVV

In een goed gevulde sporthal de Opperdam legde Volendam een goede partij zaalvoetbal op de vloer. In de eerste helft ging het redelijk gelijk op, al waren de beste kansen voor Volendam. Het was Kik Braspenning die met een mooie actie de 1-0 op het scorebord zette.

Met nog één minuut te spelen was er een moment van onoplettendheid waardoor de gasten uit Den Haag gelijk konden maken. Volendam kwam ondanks deze tegenslag goed uit de kleedkamer. Nick Schilder en Finn Berk brachten de stand op 3-1. Maar daarmee waren de punten nog niet binnen.

AGOVV speelde alles of niets en Volendam had moeite met deze spelstijl. Toen de gasten ook nog met een meespelende keeper gingen spelen was het helemaal pompen of verzuipen, maar weer was het Kik Braspenning die de bal in het doel kon schuiven en zo de belangrijke winst veilig kon stellen.