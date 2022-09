RKAV-zaal krijgt pak slaag van Tigers Roermond

Na een gelijk opgaand begin opende Tigers Roermond de score. De Volendammers knokten zich terug, maar weer waren het de bezoekers die het net lieten bollen. RKAV kwam goed terug en het was Azzedine Sout die met gevaar voor eigen leven in een kopduel de keeper de baas was.

Even later was het dezelfde Sout die met een bekeken schot de gelijkmaker en tevens de ruststand op het bord zette. Na de thee counterde Tigers Roermond uiterst scherp en liet het arme Volendam kansloos. Mo Sout scoorde nog een keer maar uiteindelijk werd met het grote verschil van 3-10 verloren.