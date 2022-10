RKAV zaal verliest met grote cijfers van FC Eindhoven

Voorafgaand aan de wedstrijd van RKAV tegen koploper FC Eindhoven werd afscheid genomen van zes spelers. Frank Boogaard, Danny en Michael Tol, Jack Steur, Johan Keizer en Johan Mühren werden toegesproken door voorzitter Cees Veerman en met een prachtige fotocollage bedankt voor hun voortreffelijke inzet in de afgelopen jaren.

Dat het huidige team wat routine mist werd al snel duidelijk. Nog geen vier minuten waren gespeeld en het stond al 0-2. Nog even kwam RKAV terug door een doelpunt van Nick Schilder maar de druk van FC Eindhoven was zo groot dat er maar liefst drie eigen doelpunten werden gescoord.

De uiteindelijke eindstand was 1-9 maar RKAV heeft een heel jong team dat alleen nog maar kan groeien en later in het seizoen ook tegen topteams kan stunten.