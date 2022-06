RKAV Zaterdag-1 op drempel Derde Divisie

De zaterdagamateurs van RKAV Volendam zijn de finale van de nacompetitie met een uit-overwinning begonnen. In Alphen aan de Rijn werd ARC met 0-1 verslagen, door een doelpunt van invaller Joey Tol. Dat bekent dat de ploeg van trainer Johan Steur op de drempel staat van de Derde Divisie. Zaterdag is de return in Volendam.

Volendam-zaterdag, hier afgelopen weekeinde winnend van Zwaluwen, klopte dinsdagavond ook ARC in het eerste duel van de tweeluik.

Volendam startte in dezelfde opstelling als zaterdag, alleen aanvaller Dave Zwarthoed ontbrak met een blessure, wat voor een terugkeer in de basis zorgde van Jens Kras. In de beginfase voetbalden de bezoekers nog zonder schroom en waren er enkele verzorgde aanvallen. Azeddine Sout kreeg de bal aan de zijkant van de zestien niet bij een medespeler, spits Daan Ibrahim werd in het strafschopgebied gedwarsboomd en bij een kopkans uit een corner verdween de bal van het hoofd van Patrick Plugboer rakelings naast.



Aan de overkant ontstond een gevaarlijke situatie bij een hoge bal. Sander Binken redde half, waarna Lex Veerman op de doellijn zonder al te grote dreiging wegwerkte. Beide ploegen bedienden zich lange tijd vooral van diepteballen. Het middenveld werd vaak overgeslagen. Als die wat Volendam betreft in het spel betrokken werd, schoof het wel wat op, maar zonder al te veel succes. Het leverde echter ook drie keer balverlies op en dat was een kolfje naar de hand voor de rappe aanvallers van de thuisploeg. Sander Binken redde één keer uitstekend en voorkwam de 1-0.



Het grootste gevaar van Volendamse zijde kwam nota bene van centrale verdediger Lex Veerman. Vlak voor rust schoof hij in met de bal aan de voet, dribbelde indrukwekkend over de lengte-as en kon alleen ten koste van een overtreding en gele kaart worden afgeremd. De vrije trap van Sout zeilde ruimschoots over.



In de openingsfase van de tweede helft kwam Volendam twee keer goed weg; Remco Schaap hielp zijn reeds gepasseerde doelman en diezelfde Sander Binken had een communicatiestoornis met Lex Veerman, maar ook dat liep goed af. Zoals de doelman van ARC aan de overkant bofte toen hij even mis zat. Die keeper was eigenlijk nog nauwelijks getest totdat één van de invallers aan Volendam-kant, Lennard Tol, een vliegend schot loste.

Met nog een kwartier te gaan maakte de andere invaller de 0-1. Joey Tol, topscorer, miste de eerdere nacompetitieduels vanwege een vakantie en viel in Alphen aan de Rijn halverwege de tweede helft in. En weer hij stond hij op de goede plaats. De kopbal van Daan Steur uit een corner werd half verwerkt, waarna Joey Tol bij de eerste paal tegen de keeper schoot. In de rebound krabbelde hij op en liftte de bal over de ARC-doelman. De balvirtuoos stond na een kapbeweging bijna aan de basis van de 0-2, maar de inzet van Sout van dichtbij werd gekeerd door de doelman.