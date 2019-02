Rommelmarkt in Dorpshuis Hobrede druk bezocht

Het was zondag een zonovergoten dag en menigeen trok erop uit om een fiets- of wandeltocht te maken. Een mooie bestemming was deze dag het Dorpshuis van Hobrede. Hier vond van 10.00 tot 13.00 uur een rommelmarkt plaats.

Twee keer per jaar wordt dit evenement gehouden en er was ook nu weer veel animo voor. Er waren diverse stands waar een groot aanbod aan spullen, speelgoed en bloemen te koop aangeboden werd. Zowat het hele dorp Hobrede kwam een kijkje nemen in het dorpshuis, waar koffie met appelgebak genuttigd kon worden. De verkoop van de spullen was veelal voor het goede doel of de instandhouding van het dorpshuis, dat door de bewoners zelf beheerd wordt.