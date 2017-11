Rommelmarkt in het Dorpshuis “De Zwaan” te Hobrede

Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, wordt in Dorpshuis De Zwaan te Hobrede een rommelmarkt gehouden. Afgelopen zondag van 9.00 tot 13.00 uur vond weer de verkoop van allerhande spullen plaats in het knusse dorpshuis, dat 30 jaar geleden gebouwd werd.

De rommelmarkt van zondag jl. werd druk bezocht. De bar was geopend en hier kon men terecht voor koffie/thee, een drankje en lekkere appelgebak. Er waren een vijftiental stands waar van alles te koop werd aangeboden. Van huisraad tot potjes zelfgemaakte jam.

Vier uur lang was “De Zwaan” geopend en veel bewoners van Hobrede en uit de omliggende plaatsen kwamen even een kijkje nemen om langs de stands te snuffelen en een praatje te maken.