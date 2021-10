Rommelmarkt Sportkerk Warder boekt goed verkoopresultaat

Na ruim anderhalf jaar onderbreking vanwege de Corona-pandemie heeft de Warder Sportkerk weer een rommelmarkt kunnen houden op zaterdag 2 oktober. De beperkende maatregelen van anderhalve meter afstand houden waren net opgeheven. Ook het tonen van een coronapas was voor bezoek aan de rommelmarkt niet meer noodzakelijk.

Door André Konijn.



Op vrijdag begonnen we met veel vrijwilligers al vroeg met het inrichten van de locatie bij de kippenhandel Reek tot marktplein met kramen en de opgespaarde goederen uit de schuren aldaar uit te stallen. Toen we daar tegen het middaguur mee klaar waren begon het te regenen en moesten we snel alles afdekken met zijlen, om zoveel mogelijk goederen te beschermen.

De zaterdagmorgen begon met een beetje mist, maar toen die optrok werd het zowaar zonnig. Vanaf 10 uur kon het publiek op de markt terecht om de eerste koopjes te bemachtigen. Er kwam gelukkig veel publiek en er was een vaste doorgaande looproute langs de kramen gemaakt. Er was een heel ruim aanbod van allerlei goederen, soms heel bijzondere voorwerpen en curiosa. Er werd goed verkocht en de vele verkopers wisten hun spullen luidkeels aan te prijzen.



Na afloop, om 13 uur, kon het opruimen beginnen. Ondanks het goede verkoopresultaat bleven er nog mooie artikelen over. Die bewaren we voor de volgende rommelmarkt in mei 2021, of verkopen dat online via Facebook en Marktplaats. De restanten werden, via containers beschikbaar gesteld door de gemeente Edam-Volendam, afgevoerd.

Uiteindelijk was het terrein om 16 uur weer helemaal leeg en schoon opgeleverd aan de firma Reek. De Stichting Kerkgebouw Warder is hen hier zeer erkentelijk voor.

De opbrengst van 2700 euro komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Sportkerk.

Voor info over de Warder sportkerk zie onze pagina op Facebook.