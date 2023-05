Algemeen

Ronde van Volendam nieuw leven ingeblazen De dag begon ‘s ochtends met de Sportklasse met lokale renners Cees Snoek, Marcel Hillaert, Edwin Sierkstra, Jack Steur en Ruben Konijn. Cees eindigde op een verdienstelijke tiende plaats. Marcel werd zeventiende, debutant Jack moest helaas opgeven, evenals Edwin. Ruben legde beslag op de 23e plaats. Het klapstuk van de dag was de wedstrijd van de Amateurs, Belofte en Elite (M). Mike Kes had de hele koers aanvallend gefietst, hij was enigszins teleurgesteld met een vijfde plaats. Jim Kes spaarde zijn krachten om in de slotfase te kunnen sprinten, hij werd derde. Mick Kemper moest helaas voortijdig afstappen. De organisatie kijkt terug op een bijzonder en een geslaagd evenement en zij wil graag iedereen bedankten voor zijn of haar bijdrage; EHBO voor de verzorging, de verkeersregelaars, alle vrijwilligers, de renners, het publiek en speciale dank gaat uit naar de dames in klederdracht: Yara Karregat en Emma Snoek. |Doorsturen

