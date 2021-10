Rotonde werkzaamheden Dijkgraaf de Ruiterlaan

In Volendam wordt momenteel gewerkt aan verschillende rotondes. Reden voor de wegwerkzaamheden is het aanpassen van de voorrangssituatie. Binnenkort hebben fietsers en voetgangers namelijk voorrang op alle rotondes in de gemeente.

De rotonde langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan, ter hoogte van Zwembad de Waterdam, is van 18 tot en met 29 oktober niet begaanbaar voor autoverkeer. De haaientanden zijn daar inmiddels op het grijze asfalt geplaatst.

Een trouwe Nivo-lezer schoot de bijgevoegde foto’s vanuit zijn woning. Met de sloop van de oude Seinpaal – die op de achtergrond waarneembaar is – en straks de bouw van de nieuwe appartementen, is het deze periode een drukke bedoeling in de wijk.