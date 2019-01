Open training dames Rugby Club Waterland

‘Rugby is a hooligans sport played by gentlemen’

Aan de Van IJssendijkstraat in Purmerend – op nog geen tien minuutjes rijden van Edam-Volendam – spelen de dames en heren van Rugby Club Waterland hun wedstrijden in de Eredivisie. Velen zien rugby als een harde sport voor mannen, maar juist de dames van RC Waterland doen het bijzonder goed. Ze bereikten dit seizoen zelfs voor de tweede keer in successie de Kampioenspoule. Hierin strijden de beste zes teams van Nederland om het Nederlands kampioenschap.

Door Jan Koning

Edammers Willem Buren – voorheen werkzaam bij de Sportkoepel Edam-Volendam – en Mike Kaars spelen beiden al jaren voor RC Waterland. Buren: ,,Vorig jaar zijn we vijfde van Nederland geëindigd en daar zijn we uiteraard ontzettend trots op. Waar we vooral trots op zijn, is de geweldige sfeer die er hangt bij ons op de club. Een gevleugelde uitspraak luidt: Football is a gentlemens sport played by hooligans. Rugby is a hooligan sport played bij gentlemen. Zo is het ook. In het veld gaat het er hard aan toe, maar wel eerlijk. Discipline staat heel hoog in het vaandel.”

,,Naar elkaar toe, maar zeker naar de scheidsrechter toe. Na de wedstrijd drinken we gewoon een biertje samen met de tegenstanders. Zoals het hoort. Het is echt tien minuten van Edam-Volendam af, dus daarvoor hoef je het niet te laten. Ik weet ook zeker dat er binnen onze gemeente veel rugbytalent rondloopt. Omdat het niet ‘in beeld’ is, kiezen jongeren echter niet snel voor de sport. Dit is doodzonde, want het is echt geweldig. Door meer bekendheid te genereren – en in de toekomst wellicht clinics te geven op het Don Bosco College – hopen we dat er meer kinderen geïnteresseerd raken in rugby. Zodat we de club en de sport naar een hoger plan kunnen tillen.”

‘Omdat het niet ‘in beeld’ is,

kiezen jongeren echter niet snel

voor de sport; doodzonde,

want het is echt geweldig’

Romy Heijne, speelster van RC Waterland, strijdt ook dit jaar weer mee met de beste teams van Nederland. ,, De sfeer binnen ons team is geweldig. We zijn een hechte groep en doen ook buiten het rugby om veel dingen samen. Zo hebben we bijvoorbeeld Kerst en Oud en Nieuw samen gevierd. Dit is niet verplicht, dus als je geen zin hebt of andere dingen kom je niet.” Naast gezelligheid staat presteren natuurlijk voorop bij de dames.

,,Ook dit jaar behoren we weer tot de beste teams van Nederland. Versterking kunnen we echter heel goed gebruiken. Rugby draait om respect en teamwork. Of je nu juist sterk bent, snel bent of goed mensen kan aansturen, voor iedereen is er een plekje op het veld. We trainen twee in de keer de week op het veld en op woensdag 23 januari houden wij een open training van 19.00 tot 20.00 uur. Daarna is er uiteraard uitgebreid de mogelijkheid om met de dames kennis te maken bij ons in de kantine.”

,,We hopen tijdens deze training andere meiden te enthousiasmeren om ook eens rugby te proberen. Het is echt een geweldige sport en de club is supergezellig. Het enige wat je nodig hebt is sportkleding en sportschoenen.”

Ben je geïnteresseerd in de Open Training bij RC Waterland geef je dan op via dames@rugbyclubwaterland.nl.