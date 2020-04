SamenKerk gaat digitaal

De Goede Week en Pasen staan voor de deur... en je kijkt uit naar SamenKerk, het bisdomblad dat je zoals gebruikelijk kunt meenemen uit je parochiekerk of via de website kunt lezen. SamenKerk komt er bijna aan...

In deze tijd worden vieringen gestreamd, wordt niet vergaderd maar gezoomd en is SamenKerk dit keer uitsluitend digitaal te lezen in een speciale vormgeving. Vanaf zaterdag 4 april kan SamenKerk digitaal worden gelezen op smartphone, tablet of computer via

bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

In deze editie onder andere: • Een bemoedigend woord van Mgr. Jos Punt • Goede Week en Pasen vieren in deze tijd • Paaseieren horen bij Pasen • En nog veel meer...