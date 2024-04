SAMENSPRONG SPECIAL

Leerlingen van Groep 6B delen hun missie: “Samen leren en groeien!”

Wij zijn Djean en Sill uit groep 6b. Wij gaan jullie vertellen over de datamuur. De datamuur is een prikbord in de klas waar we belangrijke doelen en afspraken ophangen. Aan het begin van het schooljaar maken we een missie. Daarin schrijven we wat we belangrijk vinden. Onze missie is nu: Dit schooljaar gaan we proberen om vooral veel van elkaar te leren. We hebben aandacht voor elkaar en we werken geconcentreerd. Bij ons in de klas mag je zijn wie je bent, we geven nooit op! De missie komt ook op onze muur. Daarna hebben we samen afspraken gemaakt. Ook die hangen we op de datamuur. Elke vrijdag bespreken we de missie en de afspraken. Wat gaat er al goed? En waar moeten we samen nog aan werken? Als er iets minder goed gaat in de klas, maken we daar een nieuw doel van. Ons doel is nu: Als er iemand binnenkomt, blijven we rustig en geconcentreerd aan het werk. Als we het doel hebben gehaald, kiezen we samen de beloning. We doen daar ongeveer 6 weken over. Laatst hebben we een talentenshow gedaan als beloning. Dat was super leuk! Ook hangen we onze taaldoelen en rekendoelen op de muur. Zo kan je ieder blok zien waar we mee bezig zijn.

Concertgebouw Razzmatazz

Donderdag 14 maart gingen wij groep 7B naar het concertgebouw. We hadden daarvoor met onze muziek juf allen liedjes en dansjes geoefend. Op 14 maart gingen wij met de bus naar het concertgebouw. We hebben anderhalf uur in de bus gezeten, omdat we in de file stonden. Toen we wij er waren mochten we onze jassen ophangen en toen mochten we naar de zaal. Toen wij in de zaal kwamen was het zo mooi. Wij mochten allemaal een plekje uitkiezen. En ik vond de show heel leuk een soms kwam er een liedje en dan mochten we staan en dan gingen we dansen of zingen. Toen het klaar was gingen we buiten ons broodje op eten en daarna werden we opgehaald door de bus en mochten we naar huis. Ik vond het superleuk..

Oefenen voor de communie

Hallo wij zijn Siem en Faye en wij maken namens de groepen 4 van De Samensprong een verhaal over het oefenen voor de Communie.

Wij waren in de kerk geweest, in de Mariakerk te Volendam om te oefenen. Tijdens het oefenen hebben wij ons klaargemaakt voor onze Eerste Heilige Communie van afgelopen zondag 14 april. Tijdens de Communie zongen wij ook een aantal mooie liedjes. De liedjes waren:

Eerst: Ga je mee met zijn allen.

Dan: Het Kuikentje zingen Faye en Lara.

Daarna: Het Ark Lied. Dit zingen Jax, Joe, Juliette,

Anna-Lynn, Chelsey en Zoëy.

Dan: Je mag er zijn. Dit wordt gezongen door Katie, Eline,

Daan en Rob.

Daarna: Kom aan tafel met zijn allen.

De allerlaatste: Dag Vrienden allemaal met zijn allen.

Boerderijbezoek groepen 5

Op een winderige vrijdagochtend op 15 maart bezochten de groepen 5 het melkveebedrijf Willig. Van tevoren was Douwe al in de klas langs geweest om van alles te vertellen over het bedrijf. Bij aankomst van de boerderij konden we meteen al de kalfjes aaien die pasgeleden waren geboren. Voor de grote koeien moesten we in de stallen zijn. De koeien waren al gewend aan de nieuwe machines waar ze zelf in kunnen lopen om zich te laten melken. Het was heel interessant om te zien hoe dat werkte en hoe de koeien dat deden. We gingen ook nog het weiland in om met verrekijkers dieren te spotten, zoals hazen en vogels. Het knuffelen van de kleine lammetjes en geitjes was erg leuk. Als laatste kregen we nog wat te drinken met een lekker stukje kaas.

De L.o.v.e - Elke dag bij jou

Dinsdag 12 maart ging onze klas in drie groepen naar de L.o.v.e. De eerste groep ging om kwart voor 9. De tweede groep ging kwart over 10. En de laatste groep [waar ik in zat] ging om kwart over 1. Wij gingen daar lopend heen. In mijn groepje zaten: Ik, May, Senn, Jamie, Sam, Teun, Rosanna, Fem, Anouk en Vitalina. Toen ik naar binnen liep vond ik het meteen al leuk. Eerst gingen ze uitleggen hoe de radio werkt en nog meer, daarna vroegen ze wie de grootste mond had, in mijn groepje waren dat: May en Senn. Ze mochten iets inspreken en voorlezen naar de camera, daarna deden ze er een muziekje bij en dan mochten wij het luisteren. Daarna gingen wij naar een andere kamer. Daar kon je de camera's besturen en iets tegen de camera mensen iets zeggen, en je kon de kleur van het beeld veranderen. Er was nog een kamer en in die kamer stonden allemaal camera's. Daar werd het programma: De aftrap. Er waren 3 onderdelen: Je mocht aan de tafel zitten, je mocht de camera's besturen en je mocht alles instellen. Het was superleuk.

Samensprong’s dierenartsen in opleiding

Op basisschool de Samensprong staat het spelend leren centraal. De afgelopen periode hebben we veel geleerd over ons thema ‘de dierenarts’. Onze klassenhond was ziek en moest naar de dierenarts, waar hij onderzocht moest worden. We hebben gekeken met een thermometer of het dier koorts had, infuus aangebracht, geluisterd met de stethoscoop en medicijnen met bijsluiters gemaakt.

De week daarna vonden we een kitten en een puppy in de huishoek. Deze moeten natuurlijk even op controle in de dierenarts! Ook lag er een ei, waarop de vogel zat te broeden. Vanuit hier hebben we gekeken naar verschillende jonge dieren, hoe de ouders heten en welke dieren er een ei leggen en welke niet; de zoogdieren. Vervolgens had onze hond last van zijn pootje. We hebben geleerd wat een röntgenfoto is en wat je moet doen als er iets gebroken is. We hebben daarna ook samen gips gemaakt voor alle dieren! Dit alles wordt weer toegevoegd aan de dierenarts! Ten slotte hebben we een brief ontvangen met een oproep voor een inenting voor de jonkies. Wie heeft er zelf wel eens een prikje gehad? Hoe gaat dat dan? We bespreken onze eigen ervaringen. Ook hebben we verschillende spuiten onderzocht op inhoud en deze toegevoegd aan de dierenarts.

We spelen en werken zo op een speelse manier, maar oefenen we met allerlei vaardigheden zoals: woordenschat, natuur, meten, beginnende geletterdheid, rekenen enzovoorts.