Samenwerking als sleutelwoord tijdens de Kunstmaand

Het is het oogmerk van Kunstmaand Edam-Volendam 2022: samenwerkingen over de hele linie en door hele gemeente. Of het nu is op het gebied van PR en het vergroten van het publieksbereik, het opzetten van een nieuw project of het samenvoegen van bestaande initiatieven, de Kunstmaand zet een boel in gang. Dat er op allerlei vlakken wordt samengewerkt kwam afgelopen week ook weer duidelijk naar voren.

Beeld: Ook met de Open Atelier- en Kerkenroute speelde Kunst kijken Volendam een belangrijke rol (foto: Babiche Tervoort)

Ademloos luisteren

Zo zijn de lezingen tijdens de Kunstmaand een samenwerking tussen Jannig Kwakman, de Bibliotheek en Hotel Spaander. Jannig gaf maar liefst 3 lezingen en het aantal bezoekers in Spaander nam iedere nieuwe lezing toe. Het zegt wat over de zeggingskracht en relevantie van deze lezingen over het ontstaan van kunstenaarskolonie Volendam, kunst in de kerken en eigentijdse kunstenaars uit Volendam. Jannig kan als geen ander hierover vertellen. De laatste lezing in Spaander wordt op vrijdag 28 oktober gegeven. Edwin Becker, hoofdconservator van het Van Gogh Museum, vertelt dan om 19:30 uur over Paul Signac.

Samenwerkingsspil Kunst kijken

Kunst kijken Volendam beleefde afgelopen weekend haar 20e editie. Deze werd geopend met openingswoorden van Bianca Vos, beeldend kunstenaar Rob Cerneüs en wethouder Vincent Tuijp. Alle drie benadrukten zij het belang van dit evenement waarbij amateur- en beroepskunstenaars zich presenteren en zowel makers als het publiek van jong tot oud zijn vertegenwoordigd. In het kader van het thema 1572: de Geboorte van Nederland onthulden Cerneüs en Tuijp het kunstwerk van Lidy Waldram van Vrouwenkunsten Oosthuizen. Met meer dan 1500 bezoekers in de PX en de verschillende locaties werd de kunstroute ook dit jaar weer goed bezocht.

Met haar vele contacten vormt Kunst kijken een belangrijke spil in de Kunstmaand. Van samenwerkingen rondom de Atelier- en Kerkenroute, de expositie van de Jongerenfotograaf Chris Bond tot aan het 1572 zesluik dat gemaakt werd onder begeleiding van Anneke Peereboom en de schilderworkshops in de zorgcentra onder leiding van Hannie Hendriks in het kader van cultureel seniorenproject Oude Meesters.

Kunst is een bijzonder kind

Bij de Breek opende wethouder Vincent Tuijp afgelopen woensdag de expositie Kunst is een bijzonder kind … en dat is ie. Hier kan iedereen de resultaten bewonderen van de workshops die Petra de Lange, voormalig docent beeldende vorming en vrijwilliger bij het Schooltje van Dik Trom, gaf aan kinderen van de basisscholen in Oosthuizen en Middelie. De focus op kunst uit de periode van Dik Trom is een schot in de roos: de kleurige werken van de kinderen geïnspireerd door Klimmt, Van Gogh, Gaudi en Mondriaan zijn de moeite waard om te bekijken.

Mondriaan vormde ook een bron van inspiratie en informatie aan boord van De Halve Maen. Het schip was extra open tijdens de herfstvakantie waarbij bezoekers zich aan de hand van de replica van Mondriaans Victory Boogie-Woogie konden ontdekken hoe de Nederlandse handelsgeest Amerika beïnvloedde en vice versa.

Laatste week gaat in

De Kunstmaand gaat de laatste week in, maar er valt nog van alles te zien en beleven. Zo is er End of the Road in Expo 23 in Edam. Een tentoonstelling gewijd aan Wiard Riemersma die twee weken terug op 40-jarige leeftijd overleed. De expositie toont zijn authentieke werk en is nog geopend van vrijdag tot en met zondag van 14:00 tot 17:00 uur.

Voor muziekliefhebbers is er zaterdag 29 oktober het Art-Up festival in de PX met optredens van Blanko, Lorem Ipsum en Sigh Hollywhoo. Voor de aankleding wordt samengewerkt met kunstenaars uit de brede gemeente. Ter gelegenheid van 175 jaar St Nicolaaskerk aan de Voorhaven in Edam brengt een projectkoor tijdens de feestelijke viering op 30 Oktober om 10:00 uur de Missa Brevis van Jacob de Haan ten gehore begeleid door een blazers groep.

Tot slot speelt Ons Pogen De Geheimzinnige Poort, een familiestuk voor iedereen van 2 tot 100 jaar. Op zondag 30 oktober speelt het Volendamse toneelgezelschap de voorstelling om 13:00, 15:00 en 17:00 uur in de PX in Volendam.

Winactie

Tijdens de Kunstmaand worden samenwerkingsverbanden bovendien versterkt. Als onderdeel van de samenwerking tussen het TOP en het Cultuurplatform is er deze maand een winactie. Hierbij maak je kans op 1 van de 50 dinerbonnen van restaurants uit de omgeving ter waarde van €25,-. Kans maken? Meld je aan op de website van de Kunstmaand voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de culturele UIT-tips in de gemeente. Want ook de rest van het jaar is er van alles te beleven op het gebied van kunst en cultuur.

Jannig Kwakman, de Bieb en hotel Spaander werkten nauw samen deze Kunstmaand (foto: Marianne Jonkman-Klok)