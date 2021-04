‘Het brengt weer eens iets positiefs voor iedereen'

Samenwerking podia leidt tot ‘uniek initiatief’

Op 9 mei kunnen muziekliefhebbers een uniek online evenement bewonderen. Tien Noord-Hollandse podia bundelen hun krachten en het eerste ‘NH-Pop Festival’ is daar het resultaat van. PX is een van de zalen waar de optredens plaatsvinden. Vanaf die locatie treden onder andere de Volendamse acts Blanko en Mell & Vintage Future op. Volgens de organisatie is er een groot aantal interessante artiesten te beluisteren. Online evenementen passen bij de huidige tijd, maar wellicht zijn de ‘streamconcerten’ zelfs een blijvertje. De podia zijn enthousiast over dit festival waardoor er een ware uitwisseling van Noord-Hollands talent mogelijk is.

Door Laurens Tol





,,Het is een erg leuk initiatief”, begint PX-programmeur Bianca Vos. ,,Een keer in de maand overleggen we met alle programmeurs van poppodia in Noord-Holland. Dat doen we al een tijdje en in de coronatijd vragen we steeds aan elkaar: wat doen júllie? Iedereen is wel bezig met online streams en dat soort dingen. Op een gegeven moment kwam podium ‘De Flux’ in Zaandam met het idee om samen een online festival te organiseren. Dit blijkt een uniek initiatief te zijn, want er is in Nederland geen andere overkoepelende organisatie waarbij poppodia zo samenwerken. Dat maakt het des te meer bijzonder. Het brengt weer eens iets positiefs voor iedereen.”

‘Door dit festival

kunnen we de posities

van de Noord-Hollandse

podia versterken’

De website van het festival vermeldt een flink aantal namen die er een bijdrage aan leveren. Uiteraard is ook Edam-Volendam vertegenwoordigt, met Blanko en Mell & Vintage Future. Er blijkt een duidelijk idee te zitten achter de artiestenkeuze. ,,We stelden onszelf natuurlijk de vraag: wat willen we met dit festival? We zijn Noord-Hollands, dus het is dan leuk als de acts ook zoveel mogelijk daar vandaan komen. En dat je daarbij opkomend talent een kans geeft. Op die manier is het ingestoken. Er zitten acts tussen die aan de weg timmeren en andere die al meer gevestigd zijn.”

In totaal zullen twintig artiesten optreden vanuit tien verschillende podia. Het is een omvangrijke programmering en daarom bleek een live-uitzending ondoenlijk. De optredens vanuit PX werden onlangs al opgenomen. ,,Het bleek te veel gedoe om live van podium naar podium over te schakelen. Daarom stelde mediapartner ‘NH Media’ - in de volksmond TV Noord-Holland - voor om de shows al eerder op te nemen. Deze organisatie gaat alles uitzenden en maakt van tevoren ook portretten van de verschillende podia. Dat maakt dat het allemaal wat meer gewicht krijgt.”

Doorgaans programmeren podia vrijwel altijd ieder voor zich. Bij NH-Pop Festival is dat anders en werkt men hierbij samen. Daardoor kunnen bezoekers een inkijkje krijgen in veel verschillende zalen in de hele provincie. De hoop is dat men daardoor in de toekomst ook eens een concert gaat bezoeken buiten de gemeente. Op een plek anders dan Paradiso en andere geijkte zalen.

Volgens Bianca zijn er de nodige interessante locaties te ontdekken. ,,Door dit festival kunnen we de posities van de Noord-Hollandse podia versterken. We kunnen er zo mensen van op de hoogte stellen dat al deze zalen er zijn. Waarom zou je bijvoorbeeld uit Volendam niet eens naar Alkmaar gaan? Daar zit een heel mooi podium ‘De Victorie’. Andersom zouden ze ook eens PX kunnen bezoeken.”

‘Door dit soort

initiatieven kan er

meer uitwisseling

ontstaan en dat is

een goede zaak’

NH Media pakt het festival serieus aan en zet er drie van haar presentatoren voor in. Het zou een eenmalig evenement kunnen worden, maar Bianca denkt dat er een serieuze kans is op herhaling. ,,Misschien blijft dit festival wel in de toekomst. Je weet niet hoe het zal gaan in de wereld. Veel van mijn collega-programmeurs denken dat streams een onderdeel gaan blijven van programmeringen. Daarom zou dit zomaar iets kunnen worden dat jaarlijks terugkeert. Dat zou wel leuk zijn. Als band is het moeilijk om buiten je eigen dorps- of stadsgrenzen te komen. Door dit soort initiatieven kan er meer uitwisseling ontstaan en dat is een goede zaak.”

Op zondag 9 mei kan het publiek vanaf 15.00 uur inschakelen op www.nhpop/festival/. De programmering duurt 18.00 uur en de toegang is gratis. Wellicht wordt het nog mogelijk voor bezoekers om vrijwillig te doneren. Naast de bovengenoemde artiesten zullen grote namen als Tim Knol, Wies en The Overslept optreden. Het programma bedient een gevarieerd publiek. Zo zullen ook enkele ‘interessante’ hiphop-artiesten optreden. ,,Er zitten echt leuke talenten bij om te ontdekken. Ik zou daarom willen zeggen: schakel in en kijk en luister naar wat er allemaal voor moois voorbijkomt op 9 mei.”