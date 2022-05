Overheerlijke gerechten, prachtige muziek en authentieke gezelligheid

Samenwerking Thirty5 en The Cats in the House; recept voor perfecte avond

Genieten van een overheerlijk viergangendiner in een schitterend restaurant terwijl op de achtergrond de nostalgische klanken van de mooiste Cats-nummers live worden gespeeld. Op zaterdag 25 juni en 19 november is het mogelijk bij Thirty5. Samen met de Twentse Cats-tributeband The Cats in the House organiseert het restaurant een onvergetelijke diner dansant. Het optreden in juni zal tevens in het teken staan van twee bijzondere aangelegenheden. Zo speelt gitaarwonder Jordy Tuip zijn thuisdebuut met de band en zal manager Ab Schilder voor de állerlaatste keer op het podium te bewonderen zijn.

,,Een tijdje terug hoorde ik in Spaander vijf jongens a capella een liedje van The Cats zingen”, herinnert Ab Schilder zich. ,,Stemmen als een lijster. Ik ben er dus maar even op af gestapt en heb een kop koffie met ze gedronken. Ze vertelden dat ze uit Twente kwamen en in Volendam waren om wat promo-materiaal te schieten voor hun Cats-tributebandje.” Daags na de ontmoeting werd Ab gebeld door de toetsenist van de Overijsselse formatie. ,,Ze hadden hun huiswerk gedaan en vroegen of ik manager van de groep wilde worden. In Spaander was ik dusdanig van ze onder de indruk geraakt, dat ik het gesprek wel aan wilde gaan.” Als voormalig bandlid van The Tribute to the Cats Band is Ab geen vreemde van de muziek van The Cats. ,,Ik weet precies wat er nodig is om die prachtige sound te benaderen. Daarom stelde ik de jongens de voorwaarde dat ik met ze in zee zou gaan zolang ik de vrije hand kreeg. Ze stemden in en ik ben de band gaan vormen. De kern van de groep was uitstekend. Op die fundering zijn we verder gaan bouwen.”

Gitaarwonder

The Cats stonden bekend om de karakteristieke koren in kerksferen. ,,Zonder die koren ben je nergens. De jongens van The Cats in the House beheersen de samenzang tot in de puntjes. Als ze beginnen te zingen word je even mee terug in de tijd genomen, naar de hoogtijdagen van The Cats.” In zijn rol als manager zorgt Ab samen met collega-manager Fons Monnink dat hij bij alle optredens en zelfs de repetities in Twente aanwezig is. ,,Tijdens een show in Ootmarsum werd ik gebeld. Of ik even een filmpje wilde bekijken van Jordy Tuip, een gitarist uit Volendam. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar die video zorgde dat ik hem gelijk nooit meer kon vergeten. We zochten voor het daaropvolgende optreden naar een invaller voor onze sologitarist. Dat moest en zou Jordy worden.” Binnen een week studeerde de Volendammer 32 Cats-nummers in, inclusief de nodige koorstemmen. ,,De hele band was onder de indruk van Jordy. Zijn performance stond als een huis, alsof hij al jaren meespeelde.” Jordy: ,,Eerlijk gezegd had ik na dat eerste optreden direct al het idee dat ze me een vaste rol in de band zouden aanbieden. En dat gebeurde ook.” Ab: ,,Met Jordy in de band had ik eindelijk het gevoel dat The Cats in the House klaar was om het land mee in te gaan. Na een adviesgesprek met een ervaren geluidstechnicus hebben we besloten een theatertour in te plannen. In 2024 staat The Cats in the House in theaters door het hele land.”

Geheim wapen

Met een arsenaal aan snaarinstrumenten, een koffer aan ervaring én een sterke kopstem was Jordy als rasechte Volendammer het ontbrekende stukje van de puzzel die The Cats in the House heet. ,,Het is een flinke operatie om lid van een band uit Twente te zijn”, lacht Jordy. ,,Voor iedere repetitie zit je uren in de auto, maar als we samen op het podium staan wordt duidelijk waarom het alle moeite waard is. We hebben een ongelooflijk sterke chemie op de bühne en het publiek zingt iedere noot mee. Ik tel de dagen af tot we eind juni in Thirty5 mogen spelen.” The Cats in the House speelt de nummers van The Cats tot in de kleinste details na. ,,Met zeven bandleden, waarvan vijf zangstemmen, kunnen we heel wat klaarmaken. En met onze frontman beschikken we over een geweldig geheim wapen. Hij heeft een dijk van een stem. Laatst hebben we tijdens een soundcheck zes keer achter elkaar ‘There has been a time’ gespeeld. Eén van de zwaarste nummers om te zingen, maar hij draait er zijn hand niet voor om. Piet Veerman is natuurlijk één van de beste zangers op aarde, we zeggen dus niet dat we hem benaderen. Wat we wél zeggen is dat we de perfecte frontman hebben om de nummers die hij en Cees Veerman zongen op een prachtige wijze naar het publiek over te brengen.”

The Cats in the House tijdens een diner dansant in Thirty5. De samenwerking is een recept voor een avond vol van overheerlijke gerechten, prachtige muziek en authentieke gezelligheid. ,,We hebben het één keer eerder gedaan en dat werd een doorslaand succes. Vandaar dat we met 25 juni en 19 november nog twee avonden geboekt hebben in Thirty5. Het restaurant is een droomlocatie voor een onvergetelijk diner dansant. De chef-kok van het toprestaurant gaat voor de gelegenheden een speciaal viergangendiner op tafel toveren. Tussen de drie sets door komen de gerechten op tafel en uiteindelijk wordt het natuurlijk één groot feest. We gaan er samen een verrukkelijk, sensationeel Cats-feest van maken.”



Op zaterdag 25 juni en zaterdag 19 november spelen The Cats in the House in restaurant Thirty5. Kaarten voor het viergangendiner dansant kosten € 89,50 per persoon. De aanvang is om 18.00 uur. Reserveren kan door te bellen naar 0630236764.