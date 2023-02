‘Breed en inclusief onderwijs voor iedere leerling’

Samenwerking Triade en DBC: Technische havo

Voor het eerst in de historie slaan middelbare scholen De Triade en het Don Bosco College de handen ineen. De uitkomst van die samenwerking is even bijzonder als noodzakelijk: met ingang van 1 augustus 2024 zal het in Edam-Volendam mogelijk zijn om technische havo te volgen. ,,Voor leerlingen met havo-capaciteit die technische affiniteiten hebben zijn momenteel weinig mogelijkheden in de regio”, zegt De Triade directeur Jeanine van Schendel. ,,Met de oprichting van technische havo bedienen we niet alleen de leerling, maar spelen we tevens in op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.”

,,De gemeente Edam-Volendam als speelveld en het DBC, De Triade en de grote bedrijven als klaslokalen. Dat is hoe we Technische Havo voor ons zien”, filosofeert Don Bosco College rector Hans Werkman. ,,De lokale bedrijven gaan een grote rol spelen in het succes van dit prachtige initiatief. Sterker nog, De Triade en het DBC zijn de gesprekken aangegaan naar aanleiding van vragen uit het lokale bedrijfsleven.” Jeanine: ,,Ondernemingen waar wij al jaren mee samenwerken geven aan dat ze regelmatig leerlingen van de Hogere Technische School ontvangen die nog nooit gereedschap hebben aangeraakt. Het idee dat hoger opgeleide leerlingen louter theoretisch actief willen zijn is achterhaald. Werkgevers hebben behoefte aan zowel technische mensen van mbo-niveau als van hbo- en wo-niveau. Technische havo gaat gehoor geven aan die vraag.”

Toekomstbestendigheid DBC

Terwijl het speciaal opgerichte ontwikkelteam aan de vormgeving van technische havo werkt, blikt Hans Werkman alvast vooruit: ,,Het is cruciaal voor een school om met de tijd mee te gaan. Wanneer je jezelf afvraagt waar de behoeften in de nabije toekomst liggen, dan zijn drie onweerlegbare sectoren de bouw, techniek en energietransitie. Voor die sectoren zijn niet uitsluitend mbo-mensen nodig, maar ook hbo en universitair geschoolde mensen. Tot op heden zochten de hoger opgeleide leerlingen het vaak buiten de regio, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Technische havo is het antwoord op die kwestie.”



Een belangrijk aspect dat meespeelde bij de totstandkoming van technische havo is de toekomstbestendigheid van het Don Bosco College. Werkman: ,,Wat voor ons een grote rol speelt is dat hier in de regio het huidige havo- en vwo-onderwijs in de toekomst kunnen blijven garanderen en continueren. Door de samenwerking aan te gaan met De Triade en in te spelen op de technische behoefte op de arbeidsmarkt, zijn we in de gelegenheid een substantieel deel van de havo veilig te stellen.” Technische havo is een fantastische aanvulling voor beide scholen, prediken de schoolleiders. Van Schendel: ,,Wat je landelijk ziet is dat de technische sector schreeuwt om academische en praktijkgerichte mensen. Daar ligt onze uitdaging: de arbeidsmarkt goed bedienen op alle technische niveaus.” Werkman: ,,Het onderwijs loopt structureel achter de technische innovaties aan. Om die werelden dichter bij elkaar te brengen moet je samenwerkingen aangaan.”

Invulling

Leerlingen krijgen de eerste drie jaar les op De Triade, waar zowel havo onderwijs als de harde techniek gecombineerd worden. Vervolgens stromen ze door naar het Don Bosco College voor vier en vijf havo om zich meer op de ontwerpaspecten van het technische vak te richten. Op deze manier komen alle verschillende aspecten van techniek aan bod, praktisch, ontwerp en abstractie.

Niveau-overstijgende lessen

,,Technische havo bevat voor leerlingen een belangrijk onderzoekscomponent”, zegt Werkman. “Je zult je nog verbazen over hoeveel harde techniek een academisch beroep in de technische wereld vereist.” Een kenmerkend detail van technische havo is dat leerlingen van verschillende niveaus gezamenlijk lessen kunnen volgen. Van Schendel: ,,Een groot probleem in het onderwijs is segregatie. Er zijn situaties bekend van scholen waar ouders van havo-kinderen aangaven dat hun kroost niet in aanraking mocht komen met vmbo’ers. Door kinderen van verschillende niveaus samen bepaalde delen van techniek te laten volgen, brengen we een realistische afspiegeling van de samenleving bij elkaar. Die gedachte sluit perfect aan op de kerngedachte die ten grondslag ligt aan technische havo: Breed en inclusief onderwijs voor iedere leerling.”

