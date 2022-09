Groothandel én abonnement voor sanitaire voorzieningen blijkt unieke combinatie

Sanaja: een nieuw Volendams succesverhaal

Succes Schoonmaak is een bekend succesverhaal en geldt al decennia als belangrijk nationaal uithangbord voor de Volendamse ondernemersgeest. De nieuwe generatie binnen Succes laat blijken óók een scherp oog voor innovatie en kansen te hebben. Hun drang naar vernieuwing leidde twee jaar geleden tot de oprichting van zusterbedrijf Sanaja: een groothandel voor de professionele schoonmaak. ,,We verkopen schoonmaakmiddelen, vuilniszakken, pbm’s, allerlei typen schoonmaakmaterialen en nog veel meer. Daarnaast bieden we ook een full service abonnement voor de volledige sanitaire voorziening van bedrijven. Dat is wat ons uniek maakt.’’ Aldus Jan Kes en Edwin van den Broek over hun baanbrekende concept.

Jan Kes is inmiddels al jaren actief bij Succes Schoonmaak, waar ook vader Piet nog altijd een actieve rol vervult. Jan vertelt bevlogen over het ontstaan van Sanaja. ,,In feite was het vroeger zo dat we alleen kwamen om schoon te maken. Als we toen werden gevraagd om schoonmaakmiddelen, dan stuurden we dat verzoek door naar één van onze onderaannemers. Edwin is afkomstig uit die hoek en hij wees ons op de potentie. We hadden als Succes zijnde al honderden klanten, dus er lag in feite een stuk markt voor het oprapen. Die wc rol moeten we toch vervangen, dus waarom zou je die dan niet ook zelf leveren? Toen Sanaja eenmaal geboren en actief was zag je bij ieder bedrijf wel mogelijke verbeteringen. Een voorbeeld: veel bedrijven gebruiken veel te dik wc-papier. Dat kun je ze overigens niet kwalijk nemen. Vrijwel niemand heeft een idee wat ze moeten hebben, waar ze dat moeten halen en hoe duur dat zou mogen zijn. Precies in dat gat duiken we met Sanaja. Elke maand rijden we langs onze klanten en vullen alle handzeep, handdoekjes en toiletpapier aan tot de ideale maandgrootte. Daarbij vervangen we alle hygiëne boxen en luchtverfrissers. De klant heeft er geen omkijken naar en bespaart vaak ook nog eens ten opzichte van de oude situatie. Bovendien hoeft zij niets te regelen. Ze krijgen namelijk een kalender, waarop precies staat wanneer we komen. En dat doen we dan op maandbasis voor een vaste prijs.’’

Edwin vult hem aan ,,We proberen onze klanten ook bewust te maken van kosten die ze wél maken maar niet zien. Als iemand van kantoor even langs de supermarkt gaat om wc-papier en handzeep te halen, dan is diegene zomaar een uur weg. Vaak zie je ook wanneer een bedrijf meerdere vestigingen heeft, dat die allemaal een aparte inkoop voeren. Sanaja regelt het centraal, waardoor de klant onbetaalbaar veel tijd bespaart. Bovendien bieden we altijd overzicht op de kosten, door het verbruik in kaart te brengen. We zagen bijvoorbeeld bij een scholengemeenschap dat één school drie keer zoveel wc-papier gebruikte als de andere scholen. Bleek dat ze daar wc papier gebruikten om papier maché te maken voor de knutselwerkjes. Ook als bijvoorbeeld de handdoekjes drie keer zo snel gaan als normaal, dan melden we dat even. Na een paar maanden heb je zo een goed beeld van het verbruik. Met een bepaalde safety marge kom je altijd goed uit. Vooral met wc papier wil je namelijk niet misgrijpen…’’

Iedereen weet dat hygiëne belangrijk is. Toch blijkt het vaak een ondergeschoven kindje. Jan deelt daarom een stukje praktijkervaring. ,,Het lijkt iets kleins, maar als het zeeppompje op is dan straalt dat toch op jouw bedrijf af. Behalve voor je personeel, is het ook voor je gasten goed als alles klopt. We merken vaak bij potentiële klanten dat ze geen enkel idee hebben wie hun schoonmaakmiddelen levert. Vaak zien we ook dat ze veel te veel betalen of dat er trucjes worden uitgehaald. Sanaja houdt dat transparant en het contract is ieder jaar aan te passen. Om dit nog eens extra inzichtelijk te maken doen we vooraf bij ieder bedrijf een contractscan. De klant heeft direct duidelijkheid over de actuele status en wij komen direct met een plan. Iedereen vanaf 25+ medewerkers kan voordeel halen uit ons full service concept. We brengen de wensen in kaart en zoeken naar een ideale invulling. Dat lijkt heel wat, maar het valt in de praktijk allemaal wel mee en levert áltijd besparing op. Dat kan in zowel tijd, geld als duurzaamheid zijn. Soms zelfs in alle drie.’’

Het full service contract is de belangrijkste pijler van Sanaja, maar in het kader van volledige ontzorging faciliteert het bedrijf ook nog schoonmaaktrainingen voor professionele schoonmakers. Het kan namelijk altijd efficiënter en duurzamer. Jan legt uit. ,,Als je schoonmaakt kan dat op honderd verschillende manieren. We hebben bijvoorbeeld een vakantiepark als klant, waar 150 bungalows voortdurend moeten worden schoongemaakt. Door de training aan hun schoonmaakmedewerkers is de kwaliteit van reinigen omhoog gegaan terwijl de werkdruk en lichamelijke belasting is afgenomen. We kijken verder altijd naar methodiek, ergonomie en materialen. Daarnaast heeft iedere klant andere doelstellingen. Voor de ene is dat puur besparing van tijd en geld en voor de ander is dat duurzaamheid. Ons streven is in ieder geval wél altijd om zoveel mogelijk groen in te kopen. We scannen alle leveranciers op hun wijze van produceren en betrouwbaarheid. Een groot deel van ons borstelassortiment wordt bijvoorbeeld voor 98% hergebruikt.’’

Over de ambitie van Sanaja zijn beide heren glashelder. Jan vat het mooi samen in een quote van Conor McGregor: ,,We’re not just here to take part, we’re here to take over!” We willen winnen en de beste van Nederland worden. We hebben natuurlijk Sanaja de groothandel waarmee we heel Nederland kunnen bestrijken en door de combinatie met het full service stukje zijn we redelijk uniek. We krijgen trouwens vaak de vraag waar de naam en het logo vandaan komen. Het is een combinatie van Sanitair en de namen van beide Succes oprichters: Nas van Velden en Jaap de Bok. In het logo is subtiel een olifant zichtbaar, dat staat voor degelijk en betrouwbaar.’’

Voor meer informatie: www.sanaja.nl