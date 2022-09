"Méér voelen, kan juist minder pijn opleveren"

Sandra Pommerel is bekkenfysio- en haptotherapeut in één

Wanneer je een enkel verstuikt ben je meestal binnen enkele weken weer up and running. Veel lichamelijke klachten hebben echter een dieperliggende -geestelijke- oorzaak. In die gevallen kan Haptotherapie helpen. Bekkenfysiotherapeute Sandra Pommerel van Kernpraktijken de Garage specialiseerde zich de afgelopen vijf jaar in deze vorm van therapie. ,,Je lichaam geeft de signalen. Samen onderzoeken we dit, leer je deze te herkennen en ernaar te luisteren.’’

Sandra is inmiddels al meer dan 35 jaar fysiotherapeute, waarvan ze er maar liefst 33 in Volendam spendeerde. ,,Ik ben inmiddels helemaal vergroeid geraakt met het dorp. Het meest bijzondere is dat de mensen hier heel direct zijn. Ze zeggen wat ze vinden en what you see is what you get. Ik heb Volendam in de tussentijd wel zien veranderen. Na de Nieuwjaarsbrand werd er bijvoorbeeld psychologische hulp verleend. In die tijd was dat nog redelijk nieuw en misschien wat onwennig. Inmiddels is dat wel anders en staat men meer open om óók de psychologische oorzaken van klachten te behandelen. Dat is gelijk ook één van de redenen waarom ik de hapto kant op ging. Ik kwam er soms technisch gewoon niet uit. Dan weet je dat er een diepere oorzaak is.’’

,,We zijn bij Kernpraktijken de Garage al lang niet meer alleen met klassieke fysiotherapie bezig. Je kunt veel klachten even laten wegmasseren, maar veel mensen ontwikkelen juist klachten omdat zij niet goed luisteren naar de signalen die hun lijf geeft. Als je veel in je hoofd zit is het moeilijk te voelen wat je in je lijf ervaart. Als de (werk)druk hoger wordt, ga je automatisch terug in overlevingsstand. Iedereen heeft daar zo zijn eigen manier voor. De één gaat sporten, de ander gaat drinken en sommigen reageren het af op hun partner en familie. Zonder zweverig te worden, help ik met haptotherapie om daar zicht op te krijgen en dat goed aan te leren voelen. Je leert voelen en signalen herkennen. Hierdoor kun je een andere keuze maken, die meer passend is voor wat goed is voor jou. Daardoor kan je pijn verminderen. Soms kan méér voelen, dus juist minder pijn opleveren.’’ Haptotherapie werkt met therapeutische gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking op de behandelbank. Het belangrijkste verschil tussen een psycholoog en een haptotherapeut, is dat een haptotherapeut het lijf gebruikt als aangrijpingspunt. Van daar uit leer je ordenen, wat je lijf je vertelt. Een psycholoog helpt met ordenen vanuit je hoofd. Eén van mijn eerste cases was bijvoorbeeld een man van 60 die al jaren chronische bekkenpijn had. Van origine ben ik natuurlijk bekkenfysiotherapeut, maar ik ben dit proces aangegaan als haptotherapeut. Na een intensief traject leerde hij voelen wat stress en opgekropte emotie met zijn pijn deed. Hij kreeg inzicht in zijn klachten en zijn patronen en kon hierdoor andere keuzes maken. Hierdoor werd zijn pijn draaglijk en kreeg hij de controle terug. Haptotherapie heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen en wordt door de meeste zorgverzekeraars erkend en vergoed.’’

‘Ik weet niet of er nog iemand in Nederland is, die deze combinatie beheerst’

,,Het is eigenlijk simpel en moeilijk tegelijk: je moet je lekker voelen in wat je doet. Als je iets alleen doet omdat het zo hoort, of het een keus is die je met je hoofd hebt gemaakt. Dan ga je uiteindelijk steeds meer verdragen. Ik vergelijk het daarom vaak met het paard en de ruiter. Het lichaam is het paard en het hoofd is de ruiter. De ruiter bepaalt meestal waar het paard naartoe gaat. Maar als het paard moe is of niet meer kan, dan stopt hij er gewoon mee. Het paard wint uiteindelijk altijd. Als hij omvalt, dan komt de ruiter nergens. Dus leren luisteren naar wat het paard nodig heeft is belangrijk. Haptotherapie is helpend bij o.a. stress, overspannendheid, burn-out klachten. Het leren herkennen en uitdrukken van gevoelens, het aangeven en/of herkennen van grenzen, moeite met het aangaan of onderhouden van relaties, minderwaardigheidsgevoel, acceptatie of verwerkingsproblematiek, moeite met seksualiteit, intimiteit en nabijheid.’’

‘Stel dat iemand een traumatische bevalling heeft gehad, dan kan ik technisch de klacht behandelen én ook die angst proberen weg te nemen’

Sandra blikt terug en vooruit. ,,Het mooie is dat ik nu van twee kanten de kennis heb. Ik kan technisch kijken of er iets met het bekken is, maar ik kan ook een eventuele dieper liggende oorzaak achterhalen. Ik weet niet of er nog iemand in Nederland is, die deze combinatie beheerst. Stel dat iemand een traumatische bevalling heeft gehad, dan kan ik technisch de klacht behandelen én ook die angst proberen weg te nemen. Over angst gesproken: voor mij was deze hele weg naar het haptotherapeut worden ook spannend. Als haptotherapeut zet je je eigen lijf in als instrument. Het leren herkennen van mijzelf en de patronen was een mooie uitdagende reis.’’ Haar blik gaat naar haar in het oog springende tatoeage van haar levenspad en besluit: ,,Een levenspad loopt niet als een snelweg, maar je gaat via de kronkelweggetjes. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Soms loopt het leven anders dan je in gedachten had. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk en ben elke dag blij dat ik andere mensen mag helpen.’’ Voor meer informatie: www.sandrapommerel.nl

Over Kernpraktijken en Haptotherapie

Met vijf vestigingen en gezamenlijk ruim 50 fysiotherapeuten in de regio Zaanstreek-Waterland is Kernpraktijken prominent en toonaangevend. Kernpraktijken is gevestigd in Middenbeemster, Volendam, Monnickendam, Purmerend en Zaandam. Tijdens het laatste klanttevredenheidsonderzoek in 2021 werd Kernpraktijk de Garage (de vestiging in Volendam) beoordeeld met een 9.3. Binnenkort wordt het -al zeer ruime- pakket van Kernpraktijk de Garage uitgebreid met Floor Zwangerschaps en Hersteltraining. Voor meer informatie over Kernpraktijken kijkt u op: www.kernpraktijken.nl